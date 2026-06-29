به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه هشتم با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، رئیس حوزه هنری استان و جمعی از مسئولان، از پوستر رسمی هنرستان خلاقیت و اندیشه سوره یزد رونمایی و آغاز فعالیت رسمی این هنرستان تخصصی در استان اعلام شد.
هنرستان سوره در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای حوزه هنری در کشف، هدایت و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان، فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده است. این مجموعه با رویکردی تخصصی در حوزه آموزش هنر، در مسیر تربیت هنرمندان متعهد، خلاق و توانمند گام برمیدارد و تلاش دارد نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری استان ایفا کند.
علی دهقان بهاءآبادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در این مراسم با اشاره به ضرورت توسعه آموزشهای مهارتی و تخصصی گفت: امروز نیاز به هنرستانهای تخصصی و مهارتی از مهمترین نیازهای جامعه آموزشی است و اقدام حوزه هنری یزد در راهاندازی هنرستان سوره میتواند کمک شایانی به آموزش و پرورش استان در تربیت نیروهای متخصص و خلاق باشد.
حسام سالکی، رئیس حوزه هنری استان یزد نیز با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در آموزش هنر اظهار کرد: شناسایی استعدادهای هنری و تربیت نیروهای متخصص و متعهد از مهمترین ضرورتهای امروز حوزه فرهنگ و هنر است و راهاندازی هنرستان سوره را اقدامی مؤثر در توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری استان یزد میدانیم.
در ادامه، کمال رضایی، معاون حوزه هنری استان یزد با تشریح روند فعالیت این هنرستان گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، هنرستان در پایه دهم اقدام به جذب هنرآموز خواهد کرد و در چشمانداز خود چهار رشته گرافیک، سینما، نمایش و انیمیشن را پیشبینی کرده است.
وی افزود: در سال نخست، پذیرش دانشآموز تنها در دو رشته گرافیک و سینما انجام میشود و در افق توسعه هنرستان نیز هر دو مقطع دخترانه و پسرانه پیشبینی شده است، اما در سالهای ابتدایی فعالیت، پذیرش صرفاً در مقطع پسرانه خواهد بود.
دانشآموزان این مجموعه ضمن فراگیری مهارتهای تخصصی، برای حضور مؤثر در عرصههای فرهنگی، هنری و رسانهای کشور آماده خواهند شد.
علاقهمندان میتوانند برای آشنایی بیشتر با رشتههای تحصیلی، شرایط پذیرش و پیشثبتنام به پایگاه اینترنتی soorehyazd.ir مراجعه کنند.
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