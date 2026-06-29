طرح تفصیلی شهر خوانسار پس از ۱۲ سال ابلاغ شد

محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ رسمی طرح تفصیلی شهر خوانسار اظهار کرد: پس از سالها انتظار، این طرح بهصورت رسمی ابلاغ شد که اقدامی مهم و اثرگذار در مسیر ساماندهی، هدایت توسعه شهری و ارتقای کیفیت مدیریت کالبدی شهر به شمار میرود.
وی از ابلاغ طرح تفصیلی را یکی از مطالبات جدی و دیرینه شهروندان و مجموعه مدیریت شهری دانست و افزود: این طرح میتواند زمینهساز نظمبخشی به ساختوسازها، پیشرفت در مسیر توسعه پایدار شهری و برنامهریزی دقیقتر برای آینده خوانسار باشد.
وی تصریح کرد: بر اساس این ابلاغ رسمی، آلبوم نقشههای طرح، دفترچه ضوابط طرح تفصیلی شهر خوانسار و فایلهای مربوطه برای اجرا ابلاغ شده و از تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۵ مبنای عمل دستگاههای مرتبط قرار خواهد گرفت.
شهردار خوانسار خاطرنشان کرد: ابلاغ این طرح را میتوان نقطه عطفی مهم در مسیر توسعه متوازن، پایدار و هدفمند شهر خوانسار دانست؛ طرحی که پس از بیش از یک دهه انتظار، افق جدیدی را پیشروی مدیریت شهری، سرمایهگذاران و شهروندان قرار میدهد.
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