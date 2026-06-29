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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

طرح تفصیلی شهر خوانسار پس از ۱۲ سال ابلاغ شد

طرح تفصیلی شهر خوانسار پس از ۱۲ سال ابلاغ شد

خوانسار_شهردار خوانسار از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی این شهر پس از ۱۲ سال انتظار خبر داد.

محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ رسمی طرح تفصیلی شهر خوانسار اظهار کرد: پس از سال‌ها انتظار، این طرح به‌صورت رسمی ابلاغ شد که اقدامی مهم و اثرگذار در مسیر ساماندهی، هدایت توسعه شهری و ارتقای کیفیت مدیریت کالبدی شهر به شمار می‌رود.

وی از ابلاغ طرح تفصیلی را یکی از مطالبات جدی و دیرینه شهروندان و مجموعه مدیریت شهری دانست و افزود: این طرح می‌تواند زمینه‌ساز نظم‌بخشی به ساخت‌وسازها، پیشرفت در مسیر توسعه پایدار شهری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده خوانسار باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس این ابلاغ رسمی، آلبوم نقشه‌های طرح، دفترچه ضوابط طرح تفصیلی شهر خوانسار و فایل‌های مربوطه برای اجرا ابلاغ شده و از تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۵ مبنای عمل دستگاه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت.

شهردار خوانسار خاطرنشان کرد: ابلاغ این طرح را می‌توان نقطه عطفی مهم در مسیر توسعه متوازن، پایدار و هدفمند شهر خوانسار دانست؛ طرحی که پس از بیش از یک دهه انتظار، افق جدیدی را پیش‌روی مدیریت شهری، سرمایه‌گذاران و شهروندان قرار می‌دهد.

کد مطلب 6874147

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