تشکیل شورای آب روی میز استان اصفهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح پیشنهاد تشکیل شورای آب در استان، اظهار کرد: این پیشنهاد با توجه به تجربه موفق شورای انرژی استان مطرح شده است.

وی افزود: ابتدا در برابر این پیشنهاد مقاومت کردیم اما با بررسی بیشتر، پیشنهاد شد که ابتدا کمیته کارشناسی آن تشکیل شود تا نقش، ترکیب و وظایف دقیق شورای آب مشخص گردد اما هنوز هیچ تصمیم قطعی برای تشکیل این شورا گرفته نشده و حتی کمیته کارشناسی آن نیز تشکیل نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به تفاوت ترکیب شورای انرژی گفت: در جلسات شورای انرژی، ترکیب تقریباً نصف‌نصف بخش دولتی و خصوصی است و متخصصان و کارشناسان مرتبط به‌طور مستمر حضور دارند. هدف از پیشنهاد شورای آب، تأثیرگذاری مؤثر بر مدیریت منابع آب استان مانند آنچه در حوزه انرژی رخ داده، است.

خسروی تأکید کرد: پس از بررسی کارشناسی و مشخص شدن نقش و ساختار دقیق، در خصوص تشکیل شورای آب تصمیم‌گیری خواهد شد.