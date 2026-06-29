به گزارش خبرنگار مهر، امیر سامع ظهر دوشنبه در همایش استانی بهینه‌سازی انرژی با بیان اینکه در افق ۱۴۱۰ شهرداری اصفهان، دو هدف اصلی از پنج هدف کلان برنامه مربوط به محیط زیست و مشارکت مردمی است، اظهار کرد: توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری آب و انرژی، فضای سبز شهری، خدمات غیرحضوری و کاهش سفرهای درون‌شهری از مهم‌ترین محورهای این برنامه است.

وی افزود: جلسات منظم هفتگی با معاونت‌های مختلف شهرداری و دستگاه‌های مرتبط استان برگزار می‌کنیم تا اهداف برنامه تبیین، کار مشترک تعریف و تعاملات تقویت شود.

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به یکی از اقدامات مهم این شورا گفت: لایحه‌ای تصویب شده که بر اساس آن، ساختمان‌هایی که استانداردهای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی مصرف انرژی را رعایت کنند تا ۵۰ درصد هزینه‌های مربوط به دریافت پروانه ساختمانی تخفیف می‌گیرند.

به گفته سامع، هدف این مشوق جبران بخشی از هزینه اضافی رعایت این استاندارد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است تا سازندگان تشویق شوند ساختمان‌های سبز و کم‌مصرف بسازند.

وی ادامه داد: دبیرخانه ساختمان‌های سبز در شهرداری فعال است و جلسات متعددی با مهندسان، طراحان، سازندگان و تولیدکنندگان مصالح برگزار شده تا این مشوق‌ها عملیاتی و فراگیر شوند.

نائب رئیس شورا و رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز کرد: امید است سایر دستگاه‌ها نیز با ابزارهای تشویقی مالی، زمانی یا تبلیغاتی به این حرکت بپیوندند.

تولید روزانه یکهزار تن زباله خانگی در شهر اصفهان

سامع با اشاره به اینکه روزانه حدود ۲۵ هزار تن پسماند در استان تولید می‌شود، افزود: در شهر اصفهان روزانه حدود هزار تن پسماند تولید می‌شود که ۵۰ تا ۶۰ درصد آن مواد آلی است؛ تبدیل این مواد از طریق روش هوازی به کود و روش بی‌هوازی به بیوگاز، با قابلیت تولید برق و حرارت، در حال پیگیری است.

وی افزود: پروژه‌ای با همکاری یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی و اجرای این فرآیند در حال انجام است که می‌تواند ضمن حل مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی، انرژی و کود باارزش تولید کند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی برای توسعه ساختمان‌های سبز، انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد چرخشی ضروری است.