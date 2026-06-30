به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال، تیم ملی ایران مقابل کوبا به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. در جریان این مسابقه، خاویر کونسپسیون، مدافع میانی تیم ملی کوبا، پس از فرود آمدن روی زمین دچار مصدومیتی شدید شد؛ اتفاقی که باعث توقف چند دقیقهای بازی شد تا کادر پزشکی اقدامات اولیه را برای این بازیکن انجام دهد.
بر اساس گزارشهای پزشکی، هر دو استخوان اصلی ساق پای او، شامل درشتنی و نازکنی، به طور کامل دچار شکستگی شده است. شدت این آسیبدیدگی به حدی بود که کونسپسیون پس از دریافت اقدامات اورژانسی در کنار زمین، با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد تا تحت بررسی و درمان تخصصی قرار گیرد. کونسپسیون در دو فصل گذشته نیز پیراهن تیم شهداب یزد را بر تن داشت.
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