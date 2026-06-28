آنالیز امتیازی شاگردان پیاتزا با درخشش علی حاجی پور

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین دیدار خود در شهر اورلئان به مصاف کوبا رفت و سه بر یک به پیروزی رسید تا دومین برد خود در این رقابت‌ها را به دست آورد.

مارلون یانت هررا با کسب ۲۳ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم ایران نیز علی حاجی‌پور با کسب ۲۰ امتیاز بهترین بازیکن کشورمان در این مسابقه بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۰ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۶ پوئن در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ پوئن سرویس و ۳۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال کوبا نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۶ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۹ امتیاز حمله، ۸ دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.