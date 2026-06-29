به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دومین دوره پیچینگ بینالمللی تهران (Tehran Pitch Forum) با عنوان «قصههای مدرسه» برگزار میشود.
این رویداد که به یاد شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب شکل گرفته، میکوشد فیلمسازان را به روایت تجربههای مشترک کودکان و نوجوانان در سراسر جهان و پرداختن به موضوعاتی همچون آموزش، امنیت، کرامت انسانی، تابآوری و امید ترغیب کند. این برنامه بهصورت آنلاین و به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد و بستری را برای توسعه، ارائه و حمایت از پروژههای فیلم کوتاه در سطح بینالمللی فراهم میآورد.
دومین دوره پیچینگ بینالمللی تهران با حضور فیلمسازان و فعالان سینمایی از کشورهای مختلف برگزار و آثار منتخب در آئین اختتامیه چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران معرفی و قدردانی خواهند شد.
متقاضیان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به فراخوان انجمن سینمای جوانان ایران در سایت انجمن مراجعه کنند.
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