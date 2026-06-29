آیت الله رشاد: گوش، جان و جسم ما باید متوجه فرامین نورانی رهبر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیاکبررشاد رئیس شورای حوزههای علمیه پایتخت در همایش «الهیات خونخواهی» با تبیین مفاهیم فقه الثار و فقه الثئر در فقه سیاسی اظهار داشت: واژه ثار ریشهای تاریخی و پیش از اسلام دارد که بار فرهنگی سنگینی را به همراه داشته و هم در دوران جاهلیت و هم در عصر اسلام مورد توجه بوده است. در دوران جاهلیت، اگر فردی از قبیلهای کشته میشد، انتقام یا دریافت خونبها الزامی بود و ضوابطی ظالمانه حاکم بود؛ بهگونهای که گاه برای کشته شدن یک نفر، تمام مردان یک قبیله هدف قرار میگرفتند. حتی آداب خاصی وجود داشت که مردان تا زمان انجام خونخواهی از خوردن گوشت پرهیز میکردند.
وی افزود: بر اساس روایات معتبر، جز خداوند متعال کسی شایستگی خونخواهی امام حسین(ع) را ندارد و این امر توسط عوامل الهی محقق میشود. امام زمان(عج) ظهور خواهد کرد و انتقام خون سیدالشهدا را خواهد گرفت. تعبیر یا لثارات الحسین دقیقاً ناظر به همین موضوع است. امروز هر کسی که در جبهه مبارزه با استکبار جهانی و آمریکا میجنگد، در واقع در راستای خونخواهی امام حسین(ع) گام برمیدارد. شهید مرتضی مطهری یا دکتر شریعتی در آثار خود اشاره کردهاند که مفهوم ثارالله و لثارات، یک نظریه و تفکر عمیق است. این یک فلسفه تاریخ است که نشان میدهد عظیمترین حرکتهای بشری از ابتدای خلقت آدم(ع) بر مبنای ثار شکل گرفته است.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بررسی دلالتهای مادی و بارهای لغوی واژه ثئر توضیح داد: وقتی گفته میشود شعلالثوره یعنی انقلاب شعلهور شده است. عبارت یا لثارات الحسین نیز به معنای فراخواندن جامعه به جنبش و خیزش است. واژگان قصاص و عقوبت از نظر معنایی نزدیک به ثار هستند.
وی خطاب به حاضران تأکید کرد: شما خونخواهان رهبر شهید هستید. ما تا زمانی که از آمریکا و رژیم صهیونیستی خونخواهی نکنیم و چهرههایی مانند ترامپ آن خوک زرد را از صحنه حذف نکنیم، به تکلیف خود عمل نکردهایم، هرچند که هیچ اقدامی جبرانکننده آن خسارت بزرگ نیست. اگر منطق خونخواهی حاکم باشد، باید جبهه مقابل را از بین برد. با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، فصل جدیدی از خونخواهی آغاز میشود و این تنها سرآغاز راه است. در هر مقطعی که حضرت صاحبالزمان(عج) ظهور کنند، دلهای ما آرام خواهد گرفت.
آیتالله رشاد در خصوص تکلیف امت اسلامی در قبال خونخواهی رهبر شهید خاطرنشان ساخت: گوش، جان و جسم ما باید متوجه فرامین نورانی رهبر باشد و هر آنچه ایشان فرمودهاند، تکلیف شرعی و عقلی ماست. من همواره به رهبر شهید عرض کردهام که حضرت حجت(عج) قطعاً وجود دارند و اگر هستند، نسبت به اوضاع شیعه یا بیتفاوتاند یا حساس. اگر حساس باشند، قطعاً در شئون جامعه شیعه تصرف میکنند، اما ما چشم بصیرتی برای درک دقیق این تصرفات نداریم و باید تسلیم فرمان ولایت باشیم.
گفتنی است همایش «الهیات خونخواهی» به میزبانی سازمان تبلیغات اسلامی امروز دوشنبه هشتم تیرماه با حضور شخصیت های حوزوی و دانشگاهی برگزار شد.
نظر شما