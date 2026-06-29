از فقه فردی تا فقه نظام؛ چرا خونخواهی امام مسلمین قابل گذشت نیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش «الهیات خونخواهی» که امروز دوشنبه هشتم تیرماه در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد در تشریح ابعاد فقهی و حقوقی قتل ولیّ مسلمین و ضرورت پیگیری خونخواهی ایشان اظهار داشت:اگرچه احکام قصاص در فقه فردی معمولاً با محوریت اولیای دم و امکان عفو یا گذشت آنان تعریف می‌شود، اما مسئله شهادت "امام مسلمین" دارای ابعاد کاملاً متفاوتی است که نیازمند بازخوانی دقیق از منظر "فقه نظام" و "حکمرانی" است. نباید نگاه ما به این مقوله صرفاً یک نگاه فردی باشد؛ چراکه قتل امام مسلمین، تنها یک جنایت علیه شخص نیست، بلکه ضربه‌ای مهلک به ساختار امنیت، عدالت و تمدن اسلامی است.

وی با تأکید بر تفاوت ماهوی میان انواع ظلم افزود: عدالت که مبنای حسن و قبح عقلی است، حکم می‌کند که همه ظلم‌ها یکسان نیستند. ظلمی که قابیل یا فرعون مرتکب شدند، با ظلمی که یک فرد نسبت به همسرش روا می‌دارد، قابل قیاس نیست. شهادت امام مسلمین نیز در ساحت حق‌اللهی و حق‌الناسیِ عمومی قرار دارد. بنابراین، از منظر فقه حکومتی، این نوع ظلم عفوپذیر نیست. مشروعت ولایت نشان می‌دهد که این مقام انتسابی است؛ آیات صریحاً بیان می‌کنند که ولایت تنها از آن خداست و سپس این ولایت در پیامبر(ص) و پس از ایشان در امامان معصوم و ولیّ مسلمین تجلی یافته است. لذا بحث خونخواهی امام شهید، بحث پدر و همسر بودن نیست، بلکه بحث "ولیّ المسلمین" بودن است.

خسروپناه تصریح کرد: وقتی سخن از قتل ولیّ مسلمین به میان می‌آید، در واقع "خداوند" ولیّ دم اصلی است و "ولیّ حی" (جانشین و رهبر زنده) مأموریت دارد تا این خونخواهی را دنبال کند. البته در شرایط کنونی، وجود محذوریتی مانند رابطه پدری امام حی با امام شهید مطرح است، اما این به معنای ترک وظیفه نیست. همان‌طور که امروز مطالبه‌گری برای خونخواهی شهدای میناب ضروری است، به طریق اولی، خونخواهی رهبر شهید نیز واجب شرعی و عقلی است. زیرا با قتل ولیّ مسلمین، نظام امنیت و نظامِ نظام‌ها آسیب جدی می‌بیند و دشمن جسارت پیدا می‌کند تا به سراغ امام بعدی برود. بنابراین، وجوب حفظ نظام، خونخواهی امام را ایجاب می‌کند.

وی با استناد به سیره رهبر معظم انقلاب در فتنه ۸۸ خاطرنشان ساخت: رهبر انقلاب در آن مقطع تاریخی فرمودند: "آنچه مربوط به مسائل شخصی من است، گذشت کردم؛ اما از آنچه مربوط به نظام است، نمی‌توان گذشت کرد." این بیانگر آن است که ولایت، حق‌الله است نه صرفاً حق‌الناس. آیات قرآن کریم نیز کیفرهای سنگینی را برای ظالمان اجتماعی و تمدنی در دنیا و آخرت پیش‌بینی کرده‌اند که نشان‌دهنده سنت الهی مجازات ظالمان است. حتی در تاریخ انبیاء، مأموریت کیفر و برخورد با ظالمان (مانند مأموریت ذوالقرنین یا طالوت علیه جالوت) بر عهده پیامبران و اولیای الهی گذاشته شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجلی اسما الهی در ولی مسلمین گفت:خداوند متعال دارای اسماء حسناست و ظهور این اسما در اولیای الهی متجلی می‌شود. نام منتقم یکی از این اسماست که قطعاً در ولیّ حی ظهور می‌یابد و او مأموریت دارد تا انتقام خون امام قبل را بگیرد. در روایات نیز آمده است که امام زمان(عج) مأمور به خونخواهی امامان پیشین است و حتی در مورد امام حسین(ع)، با وجود اقدام مختار، خونخواهی نهایی به امام بعدی واگذار شده است. این نشان می‌دهد که حکم قصاص در فقه فردی که قابلیت گذشت دارد، در اینجا کارکرد ندارد.

حجت‌الاسلام خسروپناه در پایان راهکارهای عملیاتی تحقق این حکم را تشریح کرد و افزود: برای تحقق خونخواهی امام مسلمین، باید دو مسیر را همزمان طی کنیم. نخست، ارتقای سطح دانش و فناوری کشور برای ایجاد بازدارندگی و توانمندی لازم. دوم، پیگیری حقوقی و دیپلماتیک از طریق شکایت بین‌المللی. بهترین شکل این شکایت، شکایت مردمی و میلیونی است. ملت ایران باید با حضور گسترده و سازمان‌یافته، شکایت خود را به نهادهای بین‌المللی ارائه دهد. این اقدام نه تنها یک مطالبه حقوقی، بلکه تبلور اراده امت اسلامی در دفاع از حریم ولایت و اجرای عدالت الهی است.