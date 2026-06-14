امیر گندم‌کار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماهیت پدیده اقلیمی النینو اظهار کرد: النینو یک شاخص جهانی است که محل وقوع آن در اقیانوس آرام در نیمکره جنوبی است. زمانی که شاخص ENSO مثبت شود، این پدیده رخ می‌دهد. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که النینو تأثیر مثبتی بر بارش‌های ایران دارد.

وی افزود: تمام مطالعات و بررسی‌ها حاکی از آن است که امسال شاهد یک النینوی بسیار قوی یا سوپر النینو خواهیم بود. نشانه‌های آن شامل افزایش دما در تابستان و شروع زودرس بارش‌ها در پاییز با مقادیری بالاتر از نرمال است.

استادیار اقلیم‌شناسی گروه جغرافیا در دانشگاه آزاد نجف‌آباد تأکید کرد: غرب ایران بارش‌های بسیار بالاتر از نرمال و مرکز ایران نیز بارش قابل‌توجهی بالاتر از میانگین بلندمدت خواهد داشت و این پیش‌بینی کاملاً علمی و مورد تأیید تمامی مدل‌های پیش‌بینی جهانی است.

گندم‌کار خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های دانشگاه کلمبیای نیویورک، پاییز بسیار پربارش و خوبی در پیش داریم. تابستان نیز گرم‌تر از نرمال خواهد بود و این گرما از هم‌اکنون تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، ال‌نینو (El Niño) یک رخداد اقلیمی کلان است که در اثر رهاشدن انرژی انباشته در جنوب اقیانوس آرام رخ می‌دهد اما آثار اقلیمی آن به‌حدی گسترده است که می‌توانند به‌طور غیرمستقیم بر بسیاری از نواحی کره زمین تأثیر بگذارند.

ال‌نینو (El Niño) و لانینا (La Niña) الگوهای پیچیده آب و هوایی و مربوط به تغییرات دمایی در اقیانوس‌های زمین هستند. چرخه اقلیمی این جریان‌ها در اقیانوس آرام و معمولاً در چرخه‌های زمانی دو تا هفت ساله اتفاق می‌افتد.

لانینا، در زبان اسپانیایی به معنی «دختر کوچک» و چرخه مخالف ال‌نینو است. رویداد لانینا نشان‌دهنده سرد شدن تناوبی سطح دریا در مرکز شرقی خط استوا روی اقیانوس آرام است. در زمان رخ دادن لانینا زمستان در نیم‌کره جنوبی گرم‌تر از همیشه و در نیم‌کره شمالی سردتر از سال‌های دیگر می‌شود.

چرخه نوسانات جنوبی ال‌نینو (ENSO) به نوسانات دمایی بین اقیانوس و اتمسفر در قسمتی از اقیانوس آرام که روی خط استوا قرار دارد گفته می‌شود. میزان انحراف از این دمای طبیعی می‌تواند تأثیراتی روی فرآیندهای اقیانوسی و در نتیجه اقلیم و آب و هوای مناطق مختلف زمین داشته باشد.

ال‌نینو جریانات گرم اقیانوسی و لانینا جریان‌های سرد اقیانوسی است که با تغییر فشار سطحی هوا در بخش غربی خط استوا روی اقیانوس آرام رخ می‌دهد.

ال‌نینو در زبان اسپانیایی به معنی «پسر کوچک» است و اولین بار ماهیگیران حاشیه آمریکای جنوبی در قرن هفدهم میلادی این تغییر آب و هوایی را تشخیص دادند. معمولاً اولین نشانه آغاز ال‌نینو گرم شدن غیرعادی آب اقیانوس است که در اواخر پاییز رخ می‌دهد.

بروز مدهای بلندتر از همیشه و توفان‌های تخریب‌کننده برای کشاورزان نشانه‌های دیگر بروز ال‌نینو است. معمولاً ال‌نینو روی جریان‌های آب و هوایی آمریکای شمالی و غربی و کانادای مرکزی تأثیرگذار است و تأثیرات ثانویه در شمال غربی اقیانوس آرام پدیدار می‌شود و بارش‌های فراوانی به دنبال دارد. در سال‌هایی که جریانات ال‌نینو فعال می‌شود، می‌توان گفت که همه کره زمین تحت تأثیر فعالیت آن از تشدید خشکسالی و گرما گرفته تا بارندگی و وقوع سیل و توفان را کمابیش تجربه می‌کنند.