به گزارش خبرنگار مهر، پریسا ابونصر ظهر شنبه در نشست مشترک اقدامات مقابله با تغییر اقلیم که همزمان با هفته ملی محیطزیست به میزبانی اداره کل منابع طبیعی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اثرات گرمایش جهانی و تغییرات اقلیم بر استان اصفهان، اظهار کرد: یکی از واضحترین نشانههایی که ما در گزارشهای روزانه و ماهانه هواشناسی به آن برخورد میکنیم، افزایش قابل توجه دمای هوا بهویژه دماهای کمینه است.
وی ادامه داد: برای مثال، هماکنون در ماه خرداد که هنوز فصل تابستان آغاز نشده، کمینه دما در بسیاری از نقاط استان به بالای ۲۰ درجه سانتیگراد رسیده است در حالی که در دهه ۷۰ شمسی حتی در گرمترین ماههای سال یعنی تیر و مرداد، به ندرت چنین عددی ثبت میشد.
اقلیمشناس و کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه گرما در تابستان سال ۱۴۰۳ شرایط استثنایی و بیسابقهای را رقم زد، خاطرنشان کرد: در شهر اصفهان دمای ۴۶ درجه سانتیگراد ثبت شد در حالی که بالاترین دمای ثبتشده در آمار بیش از ۷۰ ساله هواشناسی این شهر ۴۳ درجه بود. این رکورد فقط محدود به ایستگاه مرکزی شهر نبود و بیش از ۲۰ ایستگاه هواشناسی استان شاهد ثبت دماهای حدی جدید بودند.
ابونصر افزود: افزایش دمای بیشینه در برخی ایستگاهها تا سه- چهار درجه سانتیگراد نسبت به رکورد قبلی بوده و این رقم بسیار معنادار و نگرانکننده است.
رکوردشکنی دما محدود به تابستان نیست
کارشناس هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه متأسفانه روند رکوردشکنی دما محدود به تابستان نیست، اظهار کرد: نرخ ثبت رکوردهای دمایی از سال ۱۴۰۳ در اصفهان به شدت افزایش یافته است؛ در دهه ۸۰ شمسی معمولاً در یک سال، شاید یک ایستگاه رکورد دمایی ثبت میکرد اما اکنون ماهی نیست که شاهد ثبت رکورد جدید دمایی بهویژه در دماهای بیشینه در نقاط مختلف استان نباشیم.
ابونصر با بیان اینکه این رکوردها چه در ماههای گرم سال و چه در ماههای سردتر ادامه دارد، تصریح کرد: دماهای کمینه نیز روند افزایشی چشمگیری داشتهاند و حتی در فصل زمستان، کمینههایی که پیشتر در مناطق غربی استان به منفی ۱۰ تا منفی ۱۵ درجه میرسید اکنون به طور متوسط چند درجه بالاتر ثبت میشوند.
وی ادامه داد: این افزایش دما باعث ذوب زودتر برفها در ارتفاعات، تولید رواناب اولیه بیشتر، احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی و فشار شدید بر منابع آب زیرزمینی شده است.
کارشناس هواشناسی استان اصفهان افزود: فروردین امسال میانگین دمای کمینه و میانگین ماه خنکتر از نرمال بود اما این یک ماه نمیتواند روند کلی را تغییر دهد. در دهههای گذشته مردم اصفهان معمولاً از اواخر خرداد به فکر وسایل سرمایشی میافتادند اما اکنون این نیاز خیلی زودتر احساس میشود.
ابونصر با اشاره به شاخص خشکسالی SPI استان گفت: با توجه به افزایش دما، حتی اگر بارندگی هم افزایش یابد، شدت خشکسالی بیشتر میشود. در حوضه زایندهرود شرایط خشکسالی بسیار شدید حاکم است و بررسی شاخص SPI بلندمدت برای کل استان نشاندهنده خشکسالی بسیار شدید بالای ۹۵ درصد است.
تشدید گرما از تیرماه به دلیل بازگشت النینو و ضعف جریانات مونسونی
این اقلیم شناس در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده گرد و غبار امروز در شهر اصفهان با ثبت شاخص آلودگی ۴۶۹ AQI اشاره کرد و گفت: از روز سهشنبه هفته گذشته هشدار زرد و روز چهارشنبه ۱۳ خرداد هشدار نارنجی برای افزایش گرد و غبار صادر کردیم. توده گرد و خاک از شمال شرق استان مناطق همجوار با سمنان، خور، بیابانک و انارک وارد شده و شاخص آلودگی در برخی نقاط به بالای ۴۰۰ رسیده است.
ابونصر با بیان اینکه متأسفانه تعداد و شدت توفانهای گرد و غبار در سالهای اخیر به طور مداوم در حال افزایش است، اضافه کرد: در اردیبهشت ماه طی نامهای به استاندار اعلام کردیم که تا اواسط تیرماه احتمال وقوع این پدیده وجود دارد و با صدور بهموقع هشدارها، اطلاعرسانی لازم را انجام میدهیم.
کارشناس هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه تابستان امسال گرمتر از نرمال خواهد بود، خاطرنشان کرد: شرایط النینو در اقیانوس آرام و ضعف مونسون اقیانوس هند باعث تشدید گرما از نیمه تیر تا نیمه مرداد میشود.
ابونصر افزود: بارشهای تابستانی نیز نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت ضعیفتر پیشبینی میشود. برای پاییز هنوز زود است قضاوت کنیم اما احتمال بارشهای زودرس پاییزی وجود دارد؛ البته باید به یاد داشت که دقت پیشبینیهای فصلی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
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