شکست راهبردهای آمریکا در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تنها به یک درگیری نظامی خلاصه نمیشود، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار راهبردهای واشنگتن در منطقه غرب آسیا بود.
این جنگ ثابت کرد که معادلات در غرب آسیا با ابزار و فشار نظامی آمریکا قابل بازطراحی نیست. تجربه افغانستان، عراق، لبنان و اکنون ایران نشان میدهد که پروژههای مبتنی بر تهدید و فشار، نتیجهای معکوس برای طراحان دارند.
یکی از مهمترین درسهای این جنگ آن است که امنیت منطقه نه از مسیر مداخله خارجی، بلکه از طریق گفتگو، همکاری منطقهای و احترام به واقعیتهای سیاسی موجود حاصل میشود.
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