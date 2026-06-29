به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز یکشنبه با بیان اینکه «تشییع» یکی از مهم‌ترین میراث‌های معنوی پس از انقلاب اسلامی است، اعلام کرد که وزارت میراث‌فرهنگی موضوع ثبت ملی آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میراث‌های ناملموس معنوی پس از انقلاب در دستور کار قرار خواهد داد.میراث ناملموس معنوی شامل آیین‌ها، سنت‌ها و باورهایی است که هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی را حفظ و تقویت می‌کنند. پیش از این نیز وزارت میراث‌فرهنگی اعلام کرده بود که برای ثبت ملی بیت رهبری، محل شهادت رهبر انقلاب در حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی و آمریکا، مکاتبات لازم انجام شده و این مکان به دلیل ارزش تاریخی خود در مسیر ثبت ملی قرار دارد.

اکنون بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در تهران، قم، عراق و مشهد برگزار خواهد شد.پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که «بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر» در تهران و «حدود ۳۵ میلیون نفر در سراسر کشور» در آیین‌های تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب حضور یابند.