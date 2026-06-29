به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه جلسه هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز با حضور نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت عمران شهر جدید مهستان برگزار شد.

این نشست به ریاست محمد عسگری مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز و با حضور مَجتبی هاشمیان معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل، احدی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ناصر رضایی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مصطفی رضایی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان در سالن جلسات حوزه مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مَجتبی هاشمیان گزارش جامعی از روند پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان ارائه کرد و آخرین وضعیت اجرای پروژه‌ها را تشریح کرد.

در ادامه، محمد عسگری مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف واحدهای باقی‌مانده از گذشته و همچنین ایفای تعهدات دولت در ساخت و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

وی عنوان کرد: با هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، باید روند اجرای پروژه‌ها به‌گونه‌ای مدیریت شود که تعهدات دولت در حوزه نهضت ملی مسکن در استان البرز در زمان مقرر به نتیجه مطلوب برسد.