  1. استانها
  2. البرز
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن البرز

بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن البرز

کرج-نشست مشترک اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز با حضور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت عمران شهر جدید مهستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه جلسه هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز با حضور نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت عمران شهر جدید مهستان برگزار شد.

این نشست به ریاست محمد عسگری مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز و با حضور مَجتبی هاشمیان معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل، احدی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ناصر رضایی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مصطفی رضایی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان در سالن جلسات حوزه مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مَجتبی هاشمیان گزارش جامعی از روند پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان ارائه کرد و آخرین وضعیت اجرای پروژه‌ها را تشریح کرد.

در ادامه، محمد عسگری مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف واحدهای باقی‌مانده از گذشته و همچنین ایفای تعهدات دولت در ساخت و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

وی عنوان کرد: با هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، باید روند اجرای پروژه‌ها به‌گونه‌ای مدیریت شود که تعهدات دولت در حوزه نهضت ملی مسکن در استان البرز در زمان مقرر به نتیجه مطلوب برسد.

کد مطلب 6874325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها