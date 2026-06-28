واشنگتن پست: فوتبال ایران تحت تاثیر مسائل خارج از زمین قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با وجود نمایش قابل قبول در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، در نهایت با تفاضل و نتایج سایر گروه‌ها از صعود به مرحله حذفی بازماند تا پرونده حضور این تیم در یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های تاریخ جام جهانی بسته شود.

روزنامه واشنگتن پست در این رابطه نوشت: ایران در این دوره از مسابقات که به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد، در شرایطی پا به رقابت‌ها گذاشت که از همان ابتدا با محدودیت‌های متعددی برای حضور در خاک آمریکا مواجه بود. تیم ملی به دلیل مشکلات ایجادشده در روند صدور روادید و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا، نتوانست کمپ اصلی خود را در این کشور برپا کند و در نهایت شهر تیخوانا در مکزیک را به عنوان محل استقرار خود انتخاب کرد؛ موضوعی که باعث شد ملی‌پوشان برای هر سه دیدار مرحله گروهی بارها بین مکزیک و آمریکا در رفت‌وآمد باشند.

در جریان این رقابت‌ها، برخی اعضای کاروان ایران نیز در مبادی ورودی آمریکا با کنترل‌های امنیتی طولانی مواجه شدند و تعدادی از اعضای کادر اجرایی و پشتیبانی نیز موفق به دریافت ویزای آمریکا نشدند. این مسائل از همان روزهای ابتدایی، انتقاد مسئولان فدراسیون فوتبال ایران را به دنبال داشت.

تیم ملی ایران هر سه مسابقه مرحله گروهی خود را با تساوی به پایان رساند و تا آخرین لحظات امیدوار به صعود بود. در دیدار پایانی برابر مصر، شجاع خلیل‌زاده در واپسین دقایق موفق به گلزنی شد، اما این گل پس از بازبینی تصاویر توسط کمک‌داور ویدئویی به دلیل آفساید مردود اعلام شد. دقایقی بعد نیز ضربه سر سعید عزت‌اللهی به تیر دروازه برخورد کرد تا ایران فرصت کسب نخستین پیروزی خود را از دست بدهد.

سرنوشت صعود ایران در نهایت به دیدار الجزایر و اتریش گره خورد. در حالی که گل دقیقه ۹۳ ریاض محرز برای الجزایر، ایران را به جمع تیم‌های صعودکننده رسانده بود، ساشا کالایژیچ مهاجم اتریش در دقیقه ۹۶ گل تساوی را به ثمر رساند تا نتیجه ۳ بر ۳، ایران را از جام جهانی حذف و اتریش را راهی مرحله حذفی کند.

پس از حذف ایران، فدراسیون فوتبال این کشور با انتشار بیانیه‌ای، بار دیگر از نحوه برخورد آمریکا با کاروان تیم ملی انتقاد کرد و محدودیت‌های اعمال‌شده را مغایر با روح ورزش دانست. در مقابل، از دولت و مردم مکزیک به دلیل میزبانی، حمایت و رفتار صمیمانه با اعضای تیم ملی قدردانی کرد.

مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی نیز پس از پایان رقابت‌ها، نسبت به شرایط برگزاری مسابقات انتقاد کرد و معتقد بود مشکلات خارج از زمین، از جمله محدودیت‌های سفر و اقامت، بر عملکرد تیم تأثیر گذاشته است.

بدین ترتیب، حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود نمایش‌های قابل قبول و رقابت تا آخرین ثانیه برای صعود، در فضایی آمیخته با مسائل سیاسی، محدودیت‌های لجستیکی و اتفاقات جنجالی به پایان رسید؛ حضوری که بیش از آنکه صرفاً یک رقابت فوتبالی باشد، تحت تأثیر رخدادهای خارج از مستطیل سبز قرار گرفت.