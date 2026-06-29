اتمام عملیات اجرایی ۸۲۰۰ متر شبکه آبرسانی مسکن ملی لار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی گفت: عملیات اجرایی ۸۲۰۰ متر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در طرح نهضت ملی مسکن شهر لار، با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی، در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
وی ادامه داد: این پروژه مهم، که با هدف تأمین پایدار آب شرب برای ۸۴۳ واحد مسکونی احداث شده، در مراحل پایانی خود قرار داشته و تنها نیازمند نصب شیرآلات است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، با تأکید بر اهمیت تأمین زیرساختهای اساسی در پروژههای مسکن ملی، اظهار داشت: اجرای این طرح، گامی اساسی در جهت رفع دغدغه تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان این واحدهای مسکونی محسوب میشود.
شبانی افزود: در این پروژه، ۸۲۰۰ متر شبکه توزیع و خطوط انتقال با استفاده از لولههای مدرن پلیاتیلن اجرا شده است که نشاندهنده بهکارگیری فناوریهای روز در احداث زیرساختهای حیاتی است. عملیات لولهگذاری در تمامی سایتهای تعریف شده برای این طرح، با موفقیت به اتمام رسیده و تنها تکمیل مراحل نصب شیرآلات باقی مانده است.
وی با بیان اینکه تکمیل زیرساختهای آبرسانی در سایتهای نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال میشود، خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این طرح، شاهد پایداری و اطمینان از تأمین آب شرب برای ۸۴۳ واحد مسکونی خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در پایان، به برنامهریزیهای آتی این شرکت در حوزه تأمین آب اشاره کرد و گفت: علاوه بر این پروژه، برنامهریزی برای اجرای طرحهای مشابه در سایت پردیس دانشکده با ظرفیت ۸۰۰ واحد و همچنین در شهرهای خور، لطیفی، عمادشهر، بیرم، دهکویه و منطقه ۱۵۰ هکتاری لار نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم نیازهای آبی جمعیت رو به رشد این مناطق را نیز برطرف سازیم.
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