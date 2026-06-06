به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی، با اشاره به شعار هفته صرفهجویی در مصرف آب گفت: با نزدیک شدن به روزهای اوج مصرف آب در فصل تابستان، شرکت آبفا فارس خود را برای اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و میدانی در «هفته صرفهجویی در مصرف آب» آماده کرده است.
مدیرعامل شرکت آبفا فارس با اشاره به اینکه بازه زمانی ۲۵ تا ۳۱ خردادماه فرصتی برای همافزایی دستگاههای اجرایی، رسانهها و مردم است، افزود: انتخاب شعار «آب، سرمایه مشترک» برای سال ۱۴۰۵، پیام صریحی مبنی بر مسئولیتپذیری همگانی دارد. این شعار یادآور میشود که پایداری منابع آبی استان نه فقط وظیفه متولیان صنعت آب، بلکه در گرو همکاری مشترک تمامی بهرهبرداران و شهروندان است.
شبانی در خصوص برنامههای پیشرو گفت: این شرکت در آستانه هفته صرفهجویی، تدابیر ویژهای را در حوزههای مختلف تدارک دیده است.
وی افزود: از پیگیری پروژههای اصلاح و بازسازی شبکههای توزیع بهمنظور کاهش هدررفت آب گرفته تا تدوین برنامههای ترویجی با رویکرد آموزش همگانی برای کاهش مصارف غیرضروری از جمله برنامه های کاری شرکت آبفا استان فارس است.
شبانی ادامه داد: هدف از این اقدامات، ایجاد یک پویش استانی برای آگاهیبخشی به مشترکین در خصوص شرایط منابع آبی و تشویق آنان به رعایت الگوی مصرف است تا بتوانیم با تکیه بر مدیریت هوشمندانه و تغییر در رفتارهای مصرفی، ایام پیشرو را با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس با دعوت از اصحاب رسانه، فعالان اجتماعی و نخبگان برای همراهی در هفته صرفهجویی تصریح کرد: از همه صاحبان فکر و تریبون تقاضا داریم در روزهای پیشرو، در تبیین اهمیت موضوع و ترویج فرهنگ صیانت از آب، یاریگر ما باشند.
شبانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همدلی تمامی دستگاهها و مردم شریف استان فارس، هفته صرفهجویی سال ۱۴۰۵، سرآغازی بر یک نهضت فراگیر در مدیریت هوشمندانه و مصرف بهینه منابع ارزشمند آبی در سراسر استان باشد.
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