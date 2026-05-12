۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

ترمیم حادثه در خط تامین آب سد سلمان فارسی

گراش- مدیر تاسیسات آبرسانی سد سلمان فارسی از وقوع دو فقره حادثه بر روی خط انتقال آب ۸۰۰ میلی‌متری GRP از تاسیسات آبرسانی این سد در محدوده روستای کنارزیارت از توابع شهرستان گراش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر معین از وقوع دو فقره حادثه بر روی خط انتقال آب ۸۰۰ میلی‌متری GRP از تاسیسات آبرسانی سد سلمان فارسی در محدوده روستای کنارزیارت از توابع شهرستان گراش خبر داد و گفت: با تلاش اکیپ‌های تعمیرات و بهره‌برداری تاسیسات آبرسانی سد سلمان فارسی، این حوادث در کمتر از هشت ساعت رفع و آبرسانی به مشترکین به روال معمول بازگشت.

مدیر تاسیسات آبرسانی سد سلمان فارسی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از این حوادث و شناسایی محل دقیق اتفاقات مزبور، با برنامه‌ریزی دقیق، بسیج تجهیزات و تلاش بی‌وقفه نیروهای فنی، عملیات ترمیم و بازسازی نقاط آسیب‌دیده در کمتر از هشت ساعت به اتمام رسید و خط انتقال آب مجدداً در مدار بهره‌برداری قرار گرفت. این اقدام سریع و هماهنگ از بروز اختلال گسترده در روند تأمین آب مشترکان جلوگیری کرد.

کد مطلب 6827538

