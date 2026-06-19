خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آب، این مایه حیات و زیربنای توسعه، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. سال‌ها خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش بارندگی‌ها، افت سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش نیازهای مصرفی، منابع آبی بسیاری از مناطق کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

استان فارس نیز به عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور، در سال‌های اخیر آثار این شرایط را به‌خوبی تجربه کرده و ضرورت مدیریت مصرف آب را بیش از گذشته پیش روی شهروندان و مسئولان قرار داده است.

در چنین شرایطی، تأمین پایدار آب تنها به توسعه زیرساخت‌ها، حفر چاه‌ها، اجرای خطوط انتقال و احداث تأسیسات جدید وابسته نیست؛ بلکه بخش مهمی از این مأموریت به رفتار مصرفی شهروندان و میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان بازمی‌گردد.

تجربه نشان داده است که حتی تغییرات کوچک در الگوی مصرف خانوارها می‌تواند تأثیرات بزرگی بر حفظ منابع آبی و کاهش فشار بر شبکه‌های تأمین آب داشته باشد.

از کوتاه‌تر شدن زمان استحمام گرفته تا جلوگیری از هدررفت آب در مصارف روزمره، هر اقدام ساده می‌تواند سهمی در صیانت از این سرمایه حیاتی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند عبور از چالش‌های آبی، بیش از آنکه یک مسئله صرفاً فنی و مهندسی باشد، نیازمند شکل‌گیری یک فرهنگ عمومی و مشارکت فراگیر اجتماعی است.

به بیان دیگر، مدیریت مصرف آب زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که صرفه‌جویی از یک توصیه مقطعی به یک باور عمومی و سبک زندگی پایدار تبدیل شود؛ باوری که همه اقشار جامعه از خانواده‌ها گرفته تا نهادهای فرهنگی، آموزشی، مذهبی و رسانه‌ها در شکل‌گیری و تقویت آن نقش دارند.

صرفه‌جویی در مصرف آب باید به یک باور اجتماعی تبدیل شود

علی شبانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت مصرف آب گفت: هفته صرفه‌جویی در مصرف آب فرصت مناسبی برای بازخوانی مسئولیت‌های اجتماعی در قبال منابع آبی است. به همین منظور شرکت آبفا فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و دینی استان، برنامه‌های متنوعی را برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب طراحی و اجرا کرده است.

وی افزود: هدف اصلی این برنامه‌ها آن است که موضوع صرفه‌جویی در مصرف آب از یک توصیه عمومی فراتر رفته و به یک باور اجتماعی تبدیل شود؛ چرا که پایداری منابع آبی زمانی محقق خواهد شد که فرهنگ مصرف مسئولانه در متن زندگی مردم جای گیرد.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس با بیان اینکه آموزش و آگاهی‌بخشی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت مصرف است، گفت: حضور میدانی کارشناسان و مروجان فرهنگی شرکت در اجتماعات مردمی، برگزاری نشست‌های چهره به چهره، استقرار میزهای پاسخگویی و ارائه راهکارهای ساده و کاربردی برای کاهش مصرف آب، بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف افزایش مشارکت شهروندان اجرا می‌شود.

ظرفیت ماه محرم برای ترویج فرهنگ پرهیز از اسراف

شبانی با اشاره به تقارن هفته صرفه‌جویی در مصرف آب با ایام محرم افزود: آموزه‌های عاشورایی و مفاهیم دینی ظرفیت ارزشمندی برای تبیین اهمیت حفظ نعمت‌های الهی و پرهیز از اسراف فراهم کرده است. از این رو تلاش شده از ظرفیت هیئات مذهبی، مساجد، سخنرانان دینی و مداحان برای ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب بهره‌گیری شود.

وی ادامه داد: تبیین جایگاه آب در فرهنگ عاشورا، تأکید بر رعایت حقوق عمومی و مسئولیت اجتماعی در قبال منابع طبیعی و همچنین ارائه پیام‌های فرهنگی متناسب با ایام محرم از جمله برنامه‌هایی است که در این زمینه دنبال می‌شود.

فرهنگ‌سازی نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست

مدیرعامل شرکت آبفا فارس با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با برخی دستگاه‌های اجرایی استان گفت: برای اثرگذاری بیشتر برنامه‌های فرهنگی، همکاری با نهادهای مختلف از جمله دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس و صدا و سیمای مرکز فارس در دستور کار قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌هایی نیز با آموزش و پرورش، محیط زیست و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان در حال نهایی شدن است.

شبانی نقش رسانه‌ها را در مدیریت مصرف آب بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: رسانه‌ها می‌توانند با آگاه‌سازی عمومی و تبیین وضعیت منابع آبی، زمینه مشارکت بیشتر مردم را در مدیریت مصرف فراهم کنند. بر همین اساس تلاش شده از ظرفیت رسانه‌های محلی، خبرگزاری‌ها، فضای مجازی و برنامه‌های تخصصی صدا و سیما برای انتقال پیام‌های آموزشی استفاده شود.

نسل آینده؛ مخاطب اصلی آموزش‌های مدیریت مصرف

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش کودکان و نوجوانان اظهار کرد: اگرچه مدارس در فصل تابستان تعطیل هستند اما آموزش‌های مرتبط با مدیریت مصرف آب از طریق کانون‌های فرهنگی، مراکز آموزشی تابستانی، برنامه‌های مجازی و تولید محتوای چندرسانه‌ای ادامه خواهد یافت؛ زیرا نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه از سنین پایین، تضمین‌کننده آینده منابع آبی کشور است.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس از اجرای پویش‌های مردمی، برنامه‌های آموزشی محله‌محور، استقرار میزهای خدمت و تولید محتوای گسترده در فضای مجازی به عنوان دیگر اقدامات هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام برد و گفت: هدف همه این برنامه‌ها جلب مشارکت عمومی در حفاظت از منابع آبی است.

شبانی در پایان با تأکید بر اینکه هر قطره آب سرمایه‌ای مشترک برای آینده استان است، گفت: حفظ منابع آب تنها با اقدامات اجرایی محقق نمی‌شود و نیازمند همراهی مردم است. خوشبختانه مردم فارس همواره در موضوعات اجتماعی پیشگام بوده‌اند و امیدواریم با تداوم این همراهی، بتوانیم آینده‌ای پایدارتر برای منابع آبی استان رقم بزنیم.