به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی صبح شنبه در دیدار با رئیس دادگستری استان فارس با اشاره به نقش مؤثر تعامل میان دستگاههای اجرایی و قضایی در رفع موانع خدمترسانی، از همکاری و همراهی مجموعه دادگستریهای شهرستانهای استان فارس در تسهیل اجرای پروژههای آب و فاضلاب و حمایت از طرحهای زیرساختی قدردانی کرد.
وی گفت: همراهی مجموعه قضایی استان زمینهساز تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم در نقاط مختلف فارس شده و استمرار این همکاریها میتواند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعهای حوزه آب و فاضلاب ایفا کند.
در این دیدار حجتالاسلام والمسلمین رجایینسب، رئیس کل دادگستری استان فارس نیز با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مجموعه آبفا در تأمین آب شرب پایدار و اجرای پروژههای فاضلاب، خدمات این شرکت را از اقدامات اثرگذار در ارتقای رفاه عمومی و توسعه زیرساختهای استان دانست.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژههای آب و فاضلاب در زندگی مردم، از آمادگی کامل دستگاه قضایی استان برای حمایت، رفع موانع حقوقی و تسریع در اجرای طرحها خبر داد و بر ضرورت تداوم تعامل سازنده میان دادگستری و شرکت آبفا فارس تأکید کرد.
رئیس دادگستری فارس همچنین خدمترسانی در حوزه آب را از مهمترین مسئولیتهای اجتماعی و زیرساختی کشور عنوان کرد و تلاشهای مجموعه آبفا فارس را شایسته تقدیر دانست.
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