  1. استانها
  2. فارس
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

حمایت دستگاه قضایی از تسریع در اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب فارس

حمایت دستگاه قضایی از تسریع در اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب فارس

شیراز- مدیرعامل آبفای فارس گفت: همراهی دستگاه قضایی استان در رفع موانع اجرایی، زمینه‌ساز تسریع در اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی صبح شنبه در دیدار با رئیس دادگستری استان فارس با اشاره به نقش مؤثر تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در رفع موانع خدمت‌رسانی، از همکاری و همراهی مجموعه دادگستری‌های شهرستان‌های استان فارس در تسهیل اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و حمایت از طرح‌های زیرساختی قدردانی کرد.

وی گفت: همراهی مجموعه قضایی استان زمینه‌ساز تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در نقاط مختلف فارس شده و استمرار این همکاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای حوزه آب و فاضلاب ایفا کند.

در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس نیز با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه آبفا در تأمین آب شرب پایدار و اجرای پروژه‌های فاضلاب، خدمات این شرکت را از اقدامات اثرگذار در ارتقای رفاه عمومی و توسعه زیرساخت‌های استان دانست.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه‌های آب و فاضلاب در زندگی مردم، از آمادگی کامل دستگاه قضایی استان برای حمایت، رفع موانع حقوقی و تسریع در اجرای طرح‌ها خبر داد و بر ضرورت تداوم تعامل سازنده میان دادگستری و شرکت آبفا فارس تأکید کرد.

رئیس دادگستری فارس همچنین خدمت‌رسانی در حوزه آب را از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی و زیرساختی کشور عنوان کرد و تلاش‌های مجموعه آبفا فارس را شایسته تقدیر دانست.

کد مطلب 6879061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها