شاهرخ عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، مطالبه مردم روستای دهنو برای رفع مشکل آب را به‌حق دانست و گفت: این مطالبه در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی از سوی مجموعه آبفا برای بهبود وضعیت تأمین آب این روستا انجام شده و بخش‌هایی از پروژه‌ها نیز به بهره‌برداری رسیده است، اما ناتمام ماندن حلقه‌های پایانی طرح‌ها موجب شده مردم هنوز از ثمرات کامل این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند نشوند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها، آبرسانی از محل چاه آهکی شیرینو است که فاز نخست آن سال گذشته به بهره‌برداری رسید. پس از آن نیز حدود چهار کیلومتر خط انتقال اجرا شده و پروژه دیگری به طول ۳.۵ کیلومتر هم‌اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.

عباسی ادامه داد: با این حال، برای رسیدن آب به مقصد نهایی، اجرای حدود پنج کیلومتر دیگر از خط انتقال و احداث چندین مخزن بین‌راهی ضروری است؛ اقدامی که در صورت تأمین اعتبار، این طرح را به سرانجام خواهد رساند.

مدیر آبفای شهرستان لامرد با اشاره به دیگر مطالبه مردم روستای دهنو گفت: تکمیل پروژه آبرسانی از محل چاه آبرفتی جنوب روستا نیز در دستور کار قرار دارد. سال گذشته عملیات حفاری چاه و اجرای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال این پروژه به پایان رسید و اکنون تنها بخش اندکی از آن باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: برای تجهیز و راه‌اندازی این چاه، کمتر از ۲۰۰ متر شبکه برق‌رسانی مورد نیاز است؛ اقدامی که در مقایسه با حجم عملیات انجام‌شده بسیار محدود بوده و می‌تواند در مدت کوتاهی این منبع را وارد مدار تأمین آب روستا کند.