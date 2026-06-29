سردار رضایی: دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه تاریخی دارد

به گزارش خبرگراری مهر، سردار قاسم رضایی در کمیسیون عملیات که با حضور هیئت همراه در ستاد انتظامی ویژه و دریابانی کیش برگزار شد، ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، فرهنگ عاشورا را منشأ اقتدار، ایثار و مقاومت نیروهای مسلح و پلیس دانست و اظهار کرد: امام خمینی (ره) فرمودند «هرچه داریم از محرم و صفر است» و پلیس جمهوری اسلامی ایران نیز با تأسی از مکتب عاشورا در حوادث مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و ناآرامی‌های دی‌ماه، کارنامه‌ای درخشان و افتخارآمیز از خود بر جای گذاشته است.

وی با تشریح تحولات امنیتی کشور از خردادماه ۱۴۰۴، اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه‌ای تاریخی دارد و از کودتای سال ۱۳۳۲ آغاز شده است. این دشمنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در قالب‌های مختلف از جمله ترور، جنگ نیابتی، جنگ فرهنگی، اقتصادی، تحریم و فشارهای سیاسی ادامه یافت و در سال ۱۴۰۴ با حمله نظامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به اوج خود رسید.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به شهادت فرماندهان و شخصیت‌های برجسته کشور در حوادث اخیر، گفت: هنوز باور فقدان امام شهید برای ملت ایران دشوار است و درک از دست دادن این اسوه بزرگ تاریخ، برای همه مردم و نیروهای مسلح بسیار جانکاه و سنگین است.

سردار رضایی با اشاره به مأموریت‌های پلیس در شرایط جدید امنیتی کشور، تصریح کرد: از زمان جنگ ۱۲ روزه پلیس مسئولیت نظام دفاع داخلی کشور را بر عهده دارد و باید در کنار سایر نیروهای مسلح، متناسب با شرایط جنگ نامتقارن، تاکتیک‌ها، آموزش‌ها و آمادگی‌های عملیاتی خود را ارتقا دهد.

وی افزود: همه کارکنان پلیس پیش از هر چیز بخشی از مجموعه دفاعی کشور هستند و در برابر هرگونه تهدید نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وظیفه دارند با آمادگی کامل از انقلاب اسلامی، امنیت ملی و آرامش مردم دفاع کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین با اشاره به ابلاغیه‌های صادرشده در شرایط ویژه، اجرای دقیق و کامل دستورات سلسله‌مراتب فرماندهی را ضروری دانست و تأکید کرد: تمامی مصوبات و تدابیر ابلاغی متناسب با شرایط جنگی صادر شده و بدون هیچ‌گونه استثنا باید به صورت کامل در سراسر کشور اجرا شود.

وی در ادامه بر اجرای دقیق طرح‌های اطلاعاتی از جمله طرح‌های شهید لطفی، شهید رضاییان و شهید باقری تأکید کرد و گفت: ارتقای اشراف اطلاعاتی و ایجاد تحول در مأموریت‌های اطلاعاتی پلیس از مهم‌ترین الزامات موفقیت در انجام مأموریت‌ها و مقابله با تهدیدات پیش‌رو است.

سردار رضایی تبیین مسائل روز برای کارکنان و خانواده‌های آنان را از مهم‌ترین وظایف فرماندهان برشمرد و خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی و بصیرت در مجموعه انتظامی نقش مهمی در ارتقای انسجام سازمانی، آمادگی عملیاتی و اقتدار پلیس در انجام مأموریت‌ها دارد.

در پایان این نشست، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اهدای لوح تقدیر از خدمات و تلاش‌های سرهنگ نبی‌الله قاسمی فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش و سرهنگ دوم جاویدمنش جانشین پایگاه دریابانی کیش قدردانی کرد.