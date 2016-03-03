به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید مرزبانی خراسان رضوی اظهار کرد: با وجود تحرکات دشمن در آن سوی مرز ها و تهدیدات گروهک های تروریستی از جمله داعش اما به واسطه راهبردهای به کار گرفته شده از جمله تامین نیروی انسانی، اشراف اطلاعاتی و استفاده از امکانات به روز در دریا و خشکی و ارتقای تعاملات با مرزبانان کشور های همسایه مرز های کشور از امنیت کاملی برخوردار است.

۱۰ تروریست دستگیر شدند

رضایی با بیان اینکه تعدادی از اشرار برای ورود به خاک ایران و بر هم زدن امنیت کشور از طریق مرز مشترک کشور های عراق،ترکیه و پاکستان امسال برنامه ریزی کرده بودند بیان کرد: خوشبختانه اشراف اطلاعاتی و رصد کامل تحرکات دشمن موجب دستگیری تعداد ۱۰ تروریست شد.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان امسال در استان سیستان و بلوچستان و مرز پاکستان تعداد سه نفر دستگیر شدند که با حمل تعداد ۱۴۰ چاشنی انفجاری در صدد ایجاد ناامنی در کشور بودند.

وی اظهار کرد: به دلیل اینکه مرز مشترک پاکستان و ایران در شرق کشور در حال حاضر به صورت یک طرفه از سوی مرزبانان ایرانی در حال اداره شدن است لذا در این مرز با مشکلات بسیاری روبرو هستیم.

فرمانده نیروی مرزبانی نیروی انتظامی با بیان اینکه طول مرز مشترک ایران و پاکستان ۹۵۰ کیلومتر است ادامه داد: در این راستا برگزاری جلسات مشترک با دولت پاکستان را برای حضور در این مرز در دستور کار داریم.

وی جولان تروریست ها در کشور عراق و مرز های این کشور را نیز به واسطه گروه های تروریستی از جمله داعش یکی از راه های نفوذ دشمن عنوان کرد و افزود: در همین راستا در اربعین امسال با توجه به حجم زائران اما اقدامات امنیتی مناسبی در ایام اربعین به کار گرفته شد و طی جلسات برگزار شده با مرزبانان عراقی بسیاری از توطئه‌ها خنثی شد.

رضایی افزود: در مرز چزابه، شلمچه و مهران در کشورهای عراق مرز آستارا در کشور آذربایجان، مرز بازرگان در کشور ترکیه و مرزهای پاکستان و افغانستان در ایام اربعین میهمانانی داشتیم که با مدیریت صحیح و تمهیدات اندیشیده شده این مرز ها به خوبی مدیریت شدند.

وی با اشاره به زمان انتخابات و تحرکات دشمن نیز گفت: در این راستا نیز قرارگاهی در مرز شرقی و نقطه هنگ مرزی در دریا و جنوب کشور شکل گرفت وخوشبختانه در دوره انتخابات مورد منفی امنیتی در مرزها نداشتیم.

رضایی گفت: یکی از مسئولیت‌ها و تأثیرگذارترین وضعیت در امنیت مرزهاست و در انتخابات همه کشورها نیز این موضوع مطرح است ضمن اینکه در مرزهای شرقی و غربی کشور اسیر توطئه، استکبار و ناامنی هستیم و باید توجه بیشتری به مقوله امنیت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امنیت امروز مرز ها با ۱۰ سال گذشته به هیچ وجه قابل مقایسه نیست اظهار کرد: خوشبختانه کاهش قاچاق مواد مخدر، افزایش کشفیات و کاهش آمار مجروحان ناشی از عملیات ها خود گواه این مدعا است.

کاهش قاچاق مواد مخدر

فرمانده مرزبانی همچنین با اشاره به تعاملات سازنده در طی یک سال گذشته با مرزبان افغانستان اظهار کرد: این رویکرد موجب شد تا مرزبانان افغانستان نیز پای کار آمده و این اقدام مشترک منجر به کاهش قاچاق مواد مخدر در مرز های شرقی شود.

وی افزود: این راهبرد در طی یک سال گذشته موجب درگیر شدن مرزبانان افغانستان با این پدیده شده است و میزان کشفیات آنها را نیز افزایش داده است.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ادامه داد: در همین راستا برای همسو سازی مرزبانان کشور دوست و همسایه افغانستان بیش از ۲۵ اجلاس مشترک برگزار شده است.

وی با بیان اینکه کشفیات در طی سال گذشته و در مرز های کشور افزایش داشته است افزود: خوشبختانه با وجود افزایش کشفیات اما آمار شهدای ناشی از مقابله با اشرار و سوداگران مرگ با کاهش ۳۰ درصدی و تعداد مجروحان ناشی از عملیات ها ۵۳ درصد کاهش داشته است.

امکانات رفاهی مطالبه مرزبانان است

وی گفت: مرزهای ما بسیار طولانی و بعضا صعب العبور است لذا ایجاب می‌کند که برخی از ترددها به صورت پیاده انجام شود و این موضوع کار مرزبانی را با سختی های بسیاری همراه کرده است.

فرمانده نیروی مرزبانی نیروی انتظامی گفت: از همین رو امیدواریم در برنامه ششم توسعه توجه به رفاهیات مرزبانان در دستور کار قرار گیرد و به مرز نگاهی ملی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه استحکامات و جاده های دسترسی و منتهی به مرز و همچنین امکانات فنی در دریا و خشکی نیاز به تجهیز و تقویت دارد ادامه داد: علاوه بر تجهیز و به کارگیری امکانات دریایی و هوایی با توجه به شرایط فعالیت سخت مرزبانان باید در این زمینه و ایجاد امکانات رفاهی برای آنها توجه جدی داشت.

رضایی افزود: همانطور که وزارت بهداشت در اعزام پزشک به مناطق محروم فعالیت دارد مشابه آن باید در مرزها نیز اتفاق بیفتد.

وی بیان کرد: یک پزشک با حضورش در مناطق محروم کارش مضاعف می‌شود و حقوق و مزایای وی نیز افزایش پیدا می‌کند و لذا باید مشابه این موضوع در مرزها برای مرزبانان اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به این موضوع که مرزبانان با خدا معامله کرده و انتظارات چندانی در دفاع از خاک میهن ندارند افزود: با این وجود در صورتیکه خواهان آرامش و سایه امنیت در کشور هستیم باید به نیاز های رفاهی مرزبانان و خانواده های آنها توجه کرد.

فرمانده مرزبانی با اشاره به اینکه در حال حاضر امکانات رفاهی در بسیاری از مناطق مرزی متناسب با شرایط خدمت مرزبانان نیست یادآور شد: به عنوان نماینده سربازان مرزی بحث رفاهی را در برنامه ششم توسعه پیگیری کرده و امیدوارم دولت و مجلس به این موضوع به طور جدی توجه کنند.