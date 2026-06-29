به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست تخصصی توسعه و ترویج فناوری‌های تجهیزات کاهنده مصرف آب با حضور معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست، مدیران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیران عامل شرکت‌های منتخب آب و فاضلاب و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف آب، امروز (۸ تیرماه) در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد.

«تجهیزات کاهنده مصرف» راهکاری قدیمی با ظرفیتی تازه

سید محمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی طی سخنانی در این نشست با تأکید بر اهمیت تجهیزات کاهنده مصرف آب گفت: موضوع تجهیزات کاهنده مصرف، مسئله جدیدی نیست و طی دهه‌های گذشته بارها در کشور مورد توجه قرار گرفته و الگوهای مختلفی برای توسعه آن اجرا شده است. اگرچه اقدامات متعددی در مقاطع مختلف انجام شده و اکنون نیز پیگیری‌هایی در این زمینه وجود دارد، اما اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که به یکی از دستورکارهای اصلی وزیر نیرو و معاون آب و آبفای این وزارتخانه تبدیل شده است.

او با اشاره به تشکیل «قرارگاه ویژه توسعه فناوری» به ریاست دکتر عارف اظهار کرد: این قرارگاه در حوزه آب هفت مصوبه مهم به تصویب رسانده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها به موضوع کاهنده‌های مصرف و کاهش مصرف آب اختصاص دارد. دبیرخانه این قرارگاه نیز در مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری مستقر است.

صدری‌مهر با اشاره به بحران تنش آبی در کشور اظهار کرد: موضوع تنش آبی امروز دیگر نیازی به تبیین ندارد و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است. در این حوزه، سه بخش اصلی شامل آب شرب، کشاورزی و صنعت، هر یک الزامات، نیازها و فرآیندهای متفاوتی دارند که به تناسب، برنامه‌های مربوط به آن‌ها در حال پیگیری است.

این مقام مسئول با بیان اینکه حوزه آب شرب نیز از ظرفیت‌های متنوع فناوری برخوردار است، افزود: فناوری‌هایی نظیر هوشمندسازی شبکه‌های آب، بازچرخانی آب، فناوری نانوحباب، سامانه‌های تصفیه، شیرین‌سازی و فناوری‌های غشایی (ممبران) از جمله محورهای مهم توسعه فناوری در این حوزه هستند که باید به صورت مرحله‌ای و هدفمند دنبال شوند.

ایجاد بازار گواهی‌های صرفه‌جویی آب

در ادامه این نشست، سید محمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست با تشریح رویکرد معاونت علمی در این حوزه گفت: یکی از مدل‌های نوآورانه‌ای که در معاونت علمی دنبال می‌شود، ایجاد بازار گواهی‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف آب است؛ الگویی مشابه بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی که اکنون راه‌اندازی شده، معاونت علمی نیز به نمایندگی از دولت در آن حضور دارد و نتایج مطلوبی از اجرای آن حاصل شده است.

به گفته نوربخش‌، هدف این است که بازار بهینه‌سازی مصرف آب نیز در بخش‌های شرب و صنعت شکل بگیرد و متناسب با میزان صرفه‌جویی، گواهی‌های مربوطه صادر شود.

وی ادامه داد: در این مدل، نگاه سنتی که دولت متولی خرید، تأمین هزینه و نصب تجهیزات کاهنده مصرف در منازل باشد، تغییر خواهد کرد. بر این اساس، شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات می‌توانند در قالب «شرکت‌های کارور آب» فعالیت کرده و از محل گواهی‌های صرفه‌جویی منتفع شوند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست افزود: این موضوع طی هفته‌های اخیر با همکاری سازمان بازرسی کل کشور نیز در حال بررسی است تا سازوکارهای اجرایی آن نهایی شود.

این مقام مسئول با تأکید بر آمادگی معاونت علمی برای همکاری با بخش‌های مختلف وزارت نیرو اظهار کرد: این آمادگی وجود دارد که با مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین پارک علم و فناوری وزارت نیرو، این مدل به صورت عملیاتی دنبال شود.

پیوند «نوآوری بار اول» با مشوق‌های قانونی و مالیاتی

نوربخش در ادامه به طرح جدید «نوآوری بار اول در حوزه بهره‌وری» اشاره کرد و گفت: این طرح با پیشنهاد معاون علمی رییس‌جمهور مطرح شده و هدف آن ایجاد پیوند میان مصوبه «ساخت بار اول»، تسهیلات پیش‌بینی‌شده در مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین مشوق‌های اعتبار مالیاتی است تا این ابزارهای حمایتی به صورت یکپارچه در اختیار شرکت‌های فعال قرار گیرد.

او تصریح کرد: اجرای این مدل مستلزم حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان تجهیزات است و امیدواریم با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بتوان این الگو را به مرحله اجرا رساند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست در پایان از نقش کانون‌های هماهنگی صنعت، بازار و دانشگاه در ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف این حوزه تقدیر کرد و مدیریت و هماهنگی برگزاری این نشست را حاصل همکاری این مجموعه‌ها دانست.

هم‌افزایی برای رفع موانع توسعه فناوری

حسین حسینی‌نژاد، مدیرکل دفتر حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، طی سخنانی با اشاره به دستاوردهای این نشست گفت: این جلسه، فرصت مناسبی برای هم‌اندیشی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و دانش‌بنیان فراهم کرد و مقرر شد محدودیت‌ها و موانع قانونی موجود برای توسعه و گسترش استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب مورد بررسی و رفع قرار گیرد.

حسینی‌نژاد خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد مدل‌های اقتصادی مرتبط با توسعه تجهیزات کاهنده مصرف و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف آب، در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه برای توسعه بازار این محصولات و افزایش بهره‌وری مصرف آب فراهم شود.

گفتنی است؛ شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده مصرف آب، در این نشست به معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، محصولات و دستاوردهای خود پرداختند و در کنار آن، دغدغه‌ها، چالش‌ها و موانع پیش‌روی توسعه و تجاری‌سازی این محصولات را مطرح کردند.