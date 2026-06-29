به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: دستاوردها و پیروزیهای کشور در شرایط دشوار و جنگ نابرابر مرهون ایستادگی و همراهی ملت ایران است و مردم در واقع پیروز اصلی میدان هستند.
وی با اشاره به نقش اقتصاد دیجیتال در تحولات اقتصادی جهان افزود: بسیاری از بزرگترین شرکتهای دنیا بر پایه فناوری و اقتصاد دیجیتال شکل گرفتهاند و این مسئله نشان میدهد که این حوزه به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در جهان تبدیل شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: فضای دیجیتال امروز بخشهای مختلف زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و حتی شیوه ارتباط نسلهای جدید نیز در این فضا شکل گرفته، از این رو باید از ظرفیتهای گسترده این حوزه برای پیشرفت کشور بهرهگیری حداکثری شود.
هاشمی با اشاره به سفر خود به استان همدان گفت: در این سفر چند پروژه مهم در حوزه ارتباطات و مخابرات با رویکرد توسعه اقتصاد دیجیتال افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که مجموع سرمایهگذاری انجام شده برای این طرحها بیش از یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وی نقش مدیران استانی را در جذب سرمایهگذاری مهم دانست و افزود: با وجود محدودیت منابع، سرمایهگذاری در مناطقی تحقق مییابد که مدیران محلی نقش تسهیلگر داشته باشند و خوشبختانه در استان همدان در زمینه صدور مجوزها و توسعه زیرساختها همکاری مناسبی صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات سه محور اصلی برنامههای این وزارتخانه در استان را توسعه زیرساختهای ارتباطی، توسعه ارتباطات سیار و ارتقای پوشش ارتباطی در مناطق روستایی عنوان کرد و گفت: توسعه شبکه فیبر نوری از مهمترین پروژهها در این حوزه است که میتواند سرعت ارتباطات را چند ده تا چند صد برابر افزایش دهد و در عین حال مصرف انرژی را کاهش دهد.
وی افزود: توسعه نسل پنجم تلفن همراه (5G) و گسترش پوشش ارتباطی در روستاها نیز از دیگر برنامههای وزارت ارتباطات برای ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی در استان همدان است.
هاشمی با بیان اینکه توسعه زیرساختها پیشنیاز شکلگیری اقتصاد دیجیتال است، تصریح کرد: راهاندازی مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت تولید محتوا در استان همدان اقدامی مهم است که میتواند زمینه بهرهبرداری بهتر از زیرساختهای ارتباطی را فراهم کند.
وی ادامه داد: گستره فضای مجازی امروز از فضای فیزیکی بسیار بزرگتر شده و تولید محتوا در این فضا به یکی از ضرورتهای مهم کشور تبدیل شده است، پس همه دستگاهها و حتی مردم میتوانند در این حوزه نقشآفرینی کنند.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پایداری شبکههای ارتباطی در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که کشور با فشارها و تهدیدهای مختلف مواجه بود، همکاران ما با همکاری سایر دستگاهها تلاش کردند پایداری شبکه ارتباطی در سراسر کشور حفظ شود تا ارائه خدمات عمومی دچار اختلال نشود.
وی خاطرنشان کرد: امروز بخش قابل توجهی از خدمات عمومی بر بستر شبکههای ارتباطی ارائه میشود و حفظ پایداری این شبکهها نقش مهمی در استمرار خدمات و ارتباط مردم با یکدیگر دارد.
هاشمی در پایان با تاکید بر ضرورت تلاش برای عبور از چالشهای اقتصادی بیان کرد: با همت مسئولان و همراهی مردم، کشور از شرایط دشوار اقتصادی نیز عبور خواهد کرد و برگ درخشان دیگری در تاریخ ملت ایران رقم خواهد خورد.
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