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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

خدمات ارتباطی باید در تراز لبه فناوری و پاسخگوی نیاز مردم باشد

خدمات ارتباطی باید در تراز لبه فناوری و پاسخگوی نیاز مردم باشد

همدان-نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند بر فرهنگ و پویایی کسب‌وکارها اثرگذار باشد، پس باید خدمات این حوزه در تراز فناوری‌های روز جهان ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: وزارت ارتباطات از جمله دستگاه‌هایی است که تقریباً تمام آحاد جامعه به شکل مستقیم مخاطب خدمات آن هستند و به‌سختی می‌توان فردی را در کشور یافت که به نحوی از خدمات این حوزه استفاده نکند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های ارتباطی تنها به بعد سخت‌افزاری محدود نمی‌شود، افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مستقیم با مسائل نرم‌افزاری، فرهنگی و اجتماعی درهم‌تنیده است و نوع سیاست‌گذاری در این حوزه می‌تواند بر فرهنگ عمومی جامعه تاثیرگذار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به ضرورت پیشرفت کشور در حوزه فناوری‌های نوین تصریح کرد: مردم امروز پیشرفت کشورها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و موفقیت‌ها در همین مقایسه‌ها سنجیده می‌شود؛ بنابراین لازم است خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در کشور همواره در مسیر فناوری‌های نو و پیشرفته حرکت کند تا احساس عقب‌ماندگی در جامعه ایجاد نشود.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی همچنین به اهمیت حمایت از کسب‌وکارها در حوزه فناوری اشاره کرد و گفت: در شرایط مختلف، از جمله بحران‌ها و رخدادهای اخیر، برخی کسب‌وکارها آسیب می‌بینند و لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت دانشمندان، نخبگان و جوانان کشور، بسترهایی فراهم شود تا از آسیب‌های احتمالی به این بخش جلوگیری شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: امیدواریم با استفاده از توان علمی نخبگان و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه توسعه پایدار فناوری و تقویت کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6874548

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