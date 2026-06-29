خدمات ارتباطی باید در تراز لبه فناوری و پاسخگوی نیاز مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: وزارت ارتباطات از جمله دستگاه‌هایی است که تقریباً تمام آحاد جامعه به شکل مستقیم مخاطب خدمات آن هستند و به‌سختی می‌توان فردی را در کشور یافت که به نحوی از خدمات این حوزه استفاده نکند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های ارتباطی تنها به بعد سخت‌افزاری محدود نمی‌شود، افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مستقیم با مسائل نرم‌افزاری، فرهنگی و اجتماعی درهم‌تنیده است و نوع سیاست‌گذاری در این حوزه می‌تواند بر فرهنگ عمومی جامعه تاثیرگذار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به ضرورت پیشرفت کشور در حوزه فناوری‌های نوین تصریح کرد: مردم امروز پیشرفت کشورها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و موفقیت‌ها در همین مقایسه‌ها سنجیده می‌شود؛ بنابراین لازم است خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در کشور همواره در مسیر فناوری‌های نو و پیشرفته حرکت کند تا احساس عقب‌ماندگی در جامعه ایجاد نشود.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی همچنین به اهمیت حمایت از کسب‌وکارها در حوزه فناوری اشاره کرد و گفت: در شرایط مختلف، از جمله بحران‌ها و رخدادهای اخیر، برخی کسب‌وکارها آسیب می‌بینند و لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت دانشمندان، نخبگان و جوانان کشور، بسترهایی فراهم شود تا از آسیب‌های احتمالی به این بخش جلوگیری شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: امیدواریم با استفاده از توان علمی نخبگان و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه توسعه پایدار فناوری و تقویت کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور بیش از پیش فراهم شود.