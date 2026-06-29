به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز دوشنبه در دیدار با فعالان بخش صنعت و تولید استان اظهار کرد: با توجه به خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، وظیفه ما در قبال بخش تولید مضاعف شده است و باید واحدهای آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر بازسازی و به چرخه تولید بازگردند.

وی با تأکید بر اهمیت تقسیم وظایف میان مسئولان دستگاه‌های متولی حمایت از تولید گفت: پاسخگو کردن مدیران تنها از طریق نظارت دقیق ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل استان میسر می‌شود و موانع در حوزه‌های ارزی، حمایتی، بازسازی و حقوقی باید احصاء و رفع شوند.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ضرورت نتیجه‌محور بودن اقدامات تصریح کرد: حمایت‌ها و همراهت‌ها باید اثرگذار باشد و به جای تبیین اقدامات، باید بر نتایج آن‌ها تمرکز کرد؛ همچنین انتظار می‌رود جلسات به صورت مسئله‌محور برگزار شده و در هر نشست، مشکلات واحدهای تولیدی در حضور مسئولان متولی طرح و بررسی شود.

دهقانی از تشکیل جلسات شنبه‌های اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد و گفت: این جلسات که از سال گذشته در معاونت ناظر بر مصوبات ستاد برگزار می‌شود، منجر به رفع بسیاری از مشکلات شده و موضوعات دشوارتر نیز در جلسات اصلی ستاد مطرح و رسیدگی می‌شود.

وی با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته اظهار کرد: با همین رویکرد، از تعطیلی ۳۶۲ واحد تولیدی پیشگیری و حدود ۱۲۰ هزار موقعیت شغلی تثبیت شد و همچنین ۱۸۴ واحد تولیدی راکد با ایجاد ۳۵۰۰ فرصت شغلی جدید، به چرخه تولید بازگشتند.

رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با اشاره به دستاوردهای سه ماهه نخست سال جاری افزود: برگزاری ۳۶ جلسه، تصویب ۴۵ مصوبه و انجام ۱۴ مورد بازدید میدانی، منجر به تثبیت اشتغال برای ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر و ایجاد ۲۵۰ فرصت شغلی جدید شده است.