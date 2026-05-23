نجات ۲۲۰ واحد تولیدی با ورود دادگستری البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز از تثبیت و ایجاد اشتغال برای ۱۰ هزار و ۴۹۰ نفر در سایه حمایت‌های قضایی از بخش تولید خبر داد و اعلام کرد که شمار بنگاه‌های اقتصادی احیا شده در این استان با رشدی ۱۷۵ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، پیگیری شعار سال را در امتداد تکالیف پیشین و یکی از محورهای اصلی سند تحول قوه قضائیه دانست و تأکید کرد که دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری البرز علیرغم فشارهای اقتصادی ناشی از دو جنگ تحمیلی، در ۱۱۳ جلسه ستاد تسهیل، کارگروه رفع موانع تولید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضوری فعال داشته است.

رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه در سال گذشته ۳۶۸ ملاقات مستقیم با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان انجام شده، تصریح کرد: «مشکلات و چالش‌های مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان منجر به تشکیل ۱۲۱ پرونده حمایتی در دبیرخانه ستاد شد و در نهایت، گره از کار ۲۲۰ بنگاه اقتصادی گشوده شد.»

به گفته این مقام عالی قضایی استان، این میزان حمایت از واحدهای تولیدی، جهشی ۱۷۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه قبل به ثبت رسانده است.

فاضلی هریکندی با اشاره به بازتاب این حمایت‌ها در بازار کار، خاطرنشان کرد: مجموع اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۴، از یک سو موجب ایجاد اشتغال برای ۳ هزار و ۵۹۱ نفر و از سوی دیگر به حفظ اشتغال ۶ هزار و ۸۹۹ نفر انجامید که در مجموع، امنیت شغلی ۱۰ هزار و ۴۹۰ نفر را در استان البرز تضمین کرده است.