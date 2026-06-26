قطعی ۲۴ ساعته آب در بخشی از روستاها و شهرهای غرب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل شکستگی در خطوط ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی محرم، آب شرب تعدادی از شهرها و روستاهای غرب استان از ساعت ۱۹ امروز جمعه پنجم تیرماه به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه روستاهای هشنیز، بهده، کناردان و چهواز در شهرستان پارسیان، مجتمع فرامرزان و شهرهای جناح و هنگویه در شهرستان بستک و همچنین تمامی روستاهای شهرستان بندرلنگه که از خط انتقال آب محرم تأمین می‌شوند، تحت تأثیر این قطعی قرار خواهند گرفت.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ضمن عذرخواهی از مشترکان و قدردانی از صبوری مردم مناطق یاد شده از شهروندان خواست با مدیریت مصرف نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز در مخازن خانگی پیش از آغاز قطعی اقدام کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که پس از پایان عملیات تعمیر و رفع شکستگی جریان آب به تدریج در مناطق تحت پوشش برقرار خواهد شد.