https://mehrnews.com/x3cskJ ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۲ کد مطلب 6874832 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۲ پایداری مردم زاهدان ۱۲۰ روزه شد زاهدان- مردم شهر زاهدان بعد از گذشت ۱۲۰ شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 34 MB کد مطلب 6874832 کپی شد مطالب مرتبط بیانیه مولویهای اهل سنت سیستان و بلوچستان در خصوص تحولات جهان اسلام تاکستان در شب ۱۲۱؛ تداوم اجتماع مردمی در سایه فرهنگ عاشورا کشف ۱۵ تن برنج احتکار شده در زاهدان محمدیه در شب ۱۲۱؛ مردم همچنان در مسیر همبستگی آبگرم در شب ۱۲۱؛ جلوهای از حضور مردمی با عطر محرم ثبت رکورد ۵۲ درجهای دمای هوا در کهورک سیستان و بلوچستان ضیاءآباد در یکصد و بیستویکمین شب؛ روایت ماندگار حضور مردم تداوم حماسه آفرینی مردم زهدان در خیابان برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
نظر شما