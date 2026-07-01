هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان در پی تقویت فعالیت سامانه بارشی موسمی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: از بعدازظهر چهارشنبه تا شب جمعه (۱۰ تا ۱۲ تیر)، رگبار شدید باران، رعدوبرق، تندبادهای لحظهای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه، بهویژه در شهرستانهای نیکشهر، مهرستان، لاشار، سرباز، سیب و سوران، فنوج، قصرقند، راسک، ایرانشهر، بمپور، سراوان، جنوب خاش و همچنین برخی نقاط نیمه شمالی استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی پیشِرو، از سفرهای غیرضروری و فعالیتهای کوهنوردی خودداری شود. همچنین ایمنسازی پوشش گلخانهها، سقفهای موقت و بنرهای تبلیغاتی، پرهیز از اسکان و توقف در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی و خودداری از چرای دام در ارتفاعات، بهمنظور کاهش خسارات احتمالی، ضروری است.
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