به گزارش خبرگزاری مهر، بالغ بر ۵۰۰ نفر از علمای استان طی بیانیه ای تحت عنوان شعار مبارک مرگ بر آمریکا ، استمرار خط قرآنی و مصداق عینی لعن خداوند بر فرعون ها ، نمرودها ، کافران و منافقان در عصر حاضر تریبون هایی که طی هفته اخیر از برداشتن شعار مرگ بر آمریکا اظهار خوشحالی نمودند را محکوم کردند.

متن بیانیه‌ بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شعار مبارک مرگ بر آمریکا؛ استمرار خط قرآنی و مصداق عینی لعن خداوند بر فرعون ها.

نمرودها، کافران و منافقان در عصر حاضر است

وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ وَکَفَی بِاللَّهِ وَکِیلًا) احزاب ۴۸/ (بار دیگر شرایط حساس و سرنوشت ساز جهان اسلام ما علما و خادمان دین در استان سیستان و بلوچستان را بر آن می‌دارد تا بر اساس وظیفه شرعی، تبیین حقایق و روشنگری مواضع امت اسلامی ، نکات مهمی را به محضر ملت شریف ایران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معروض داریم:

۱- تبیین قرآنی شعار» مرگ بر آمریکا

«امروز بر هیچ ذهن بیداری پوشیده نیست که استکبار جهانی به سرکردگی دولت آمریکا، منشأ اصلی فساد. ترور و شکنجه ملت‌های مظلوم در سراسر جهان است. ما معتقدیم شعار مبارک مرگ بر آمریکا یک ابراز انزجار ساده نیست، بلکه استمرار خط قرآنی و مصداق عینی لعن و برائت خداوند متعال از فرعون ها. نمرودها، کافران و منافقان امت‌های پیشین در عصر حاضر است. همان گونه که قرآن کریم مستکبران زمانه را به دلیل ستمگری و طغیان مورد لعن قرار داده) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکَافِرِینَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیرًا) احزاب ۶۴/ (فریاد مرگ بر آمریکا نیز تجلی تبری از طواغیت زمان و پایبندی به اصل اصیل» کفر به طاغوت است.

۲ -حمایت از حزب الله لبنان؛ وظیفه راهبردی و شرعی

مقاومت اسلامی در جنوب لبنان و مجاهدان غیور حزب الله، خط مقدم دفاع از عزت، شرف و کیان امت اسلامی در برابر غده سرطانی صهیونیسم هستند. ما مولوی‌های اهل سنت سیستان و بلوچستان اعلایم می‌داریم که حمایت از این جریان اصیل و فداکار، نه یک انتخاب تاکتیکی، بلکه یک وظیفه راهبردی. استراتژیک و شرعی برای جمهوری اسلامی ایران و تمامی آزادی خواهان جهان است. تضعیف خط مقدم مقاومت، به معنای پیشروی دشمن به سمت مرزهای جهان اسلام خواهد بود.

۳ -هشداری صریح به سیاست مداران و نیروی قدس سپاه پاسداران

ما با نگاهی دلسوزانه و تحلیل واقع بینانه از تحولات منطقه، از سیاستمداران کشور و هیات مذاکره کننده درخواست داریم که با دقت اجرای پیگیر اجرای بند اول تفاهم نامه مابین رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی و رئیس جمهور نامحترم آمریکا باشند و از فرماندهان غیور نیروی قدس سپاه پاسداران‌ می‌خواهیم که با درایت، هوشیاری و قاطعیت مضاعف حمایت مادی و معنوی خود را از جبهه مقاومت ادامه دهند.

تجربیات گذشته نشان داد که سستی و خطای محاسباتی که منجر به از دست رفتن جبهه حساس سوریه شد، مسیر را برای گستاخی بیشتر رژیم اشغالگر قدس هموار کرد و نتیجه آن، تسهیل جسارت و حملات مستقیم این رژیم جنایتکار به خاک پاک ایران اسلامی شد.

امروز نباید اجازه داد آن اشتباه محاسباتی و تاریخی در مورد جنوب لبنان و سقوط متحدین راهبردی ایران تکرار شود. عقب نشینی یا منفعل بودن در برابر تهدیدات متوجهِ جنوب لبنان، اشتباهی جبران ناپذیر خواهد بود که امنیت ملی ایران و کل منطقه را با خطری جدی و مستقیم مواجه خواهد ساخت.

در پایان، ضمن اعلام همبستگی کامل با آرمان فلسطین و نیروهای مقاومت، از درگاه خداوند متعال نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام و ذلت و خواری دشمنان صهیونیستی و استکباری را مسئلت داریم.

وسلام علی عباد اهل الصالحین

جمعی از علما و مولوی‌های اهل سنت استان سیستان و بلوچستان