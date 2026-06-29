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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۰

بیانیه مولوی‌های اهل سنت سیستان و بلوچستان در خصوص تحولات جهان اسلام

بیانیه مولوی‌های اهل سنت سیستان و بلوچستان در خصوص تحولات جهان اسلام

زاهدان- بالغ بر ۵۰۰ نفر از علمای استان طی بیانیه‌ای تحت عنوان شعار مبارک «مرگ بر آمریکا»، تریبون‌هایی که طی هفته اخیر از برداشتن شعار مرگ بر آمریکا اظهار خوشحالی کردند را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بالغ بر ۵۰۰ نفر از علمای استان طی بیانیه ای تحت عنوان شعار مبارک مرگ بر آمریکا ، استمرار خط قرآنی و مصداق عینی لعن خداوند بر فرعون ها ، نمرودها ، کافران و منافقان در عصر حاضر تریبون هایی که طی هفته اخیر از برداشتن شعار مرگ بر آمریکا اظهار خوشحالی نمودند را محکوم کردند.

متن بیانیه‌ بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شعار مبارک مرگ بر آمریکا؛ استمرار خط قرآنی و مصداق عینی لعن خداوند بر فرعون ها.

نمرودها، کافران و منافقان در عصر حاضر است

وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ وَکَفَی بِاللَّهِ وَکِیلًا) احزاب ۴۸/ (بار دیگر شرایط حساس و سرنوشت ساز جهان اسلام ما علما و خادمان دین در استان سیستان و بلوچستان را بر آن می‌دارد تا بر اساس وظیفه شرعی، تبیین حقایق و روشنگری مواضع امت اسلامی ، نکات مهمی را به محضر ملت شریف ایران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معروض داریم:

۱- تبیین قرآنی شعار» مرگ بر آمریکا

«امروز بر هیچ ذهن بیداری پوشیده نیست که استکبار جهانی به سرکردگی دولت آمریکا، منشأ اصلی فساد. ترور و شکنجه ملت‌های مظلوم در سراسر جهان است. ما معتقدیم شعار مبارک مرگ بر آمریکا یک ابراز انزجار ساده نیست، بلکه استمرار خط قرآنی و مصداق عینی لعن و برائت خداوند متعال از فرعون ها. نمرودها، کافران و منافقان امت‌های پیشین در عصر حاضر است. همان گونه که قرآن کریم مستکبران زمانه را به دلیل ستمگری و طغیان مورد لعن قرار داده) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکَافِرِینَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیرًا) احزاب ۶۴/ (فریاد مرگ بر آمریکا نیز تجلی تبری از طواغیت زمان و پایبندی به اصل اصیل» کفر به طاغوت است.

۲ -حمایت از حزب الله لبنان؛ وظیفه راهبردی و شرعی

مقاومت اسلامی در جنوب لبنان و مجاهدان غیور حزب الله، خط مقدم دفاع از عزت، شرف و کیان امت اسلامی در برابر غده سرطانی صهیونیسم هستند. ما مولوی‌های اهل سنت سیستان و بلوچستان اعلایم می‌داریم که حمایت از این جریان اصیل و فداکار، نه یک انتخاب تاکتیکی، بلکه یک وظیفه راهبردی. استراتژیک و شرعی برای جمهوری اسلامی ایران و تمامی آزادی خواهان جهان است. تضعیف خط مقدم مقاومت، به معنای پیشروی دشمن به سمت مرزهای جهان اسلام خواهد بود.

۳ -هشداری صریح به سیاست مداران و نیروی قدس سپاه پاسداران

ما با نگاهی دلسوزانه و تحلیل واقع بینانه از تحولات منطقه، از سیاستمداران کشور و هیات مذاکره کننده درخواست داریم که با دقت اجرای پیگیر اجرای بند اول تفاهم نامه مابین رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی و رئیس جمهور نامحترم آمریکا باشند و از فرماندهان غیور نیروی قدس سپاه پاسداران‌ می‌خواهیم که با درایت، هوشیاری و قاطعیت مضاعف حمایت مادی و معنوی خود را از جبهه مقاومت ادامه دهند.

تجربیات گذشته نشان داد که سستی و خطای محاسباتی که منجر به از دست رفتن جبهه حساس سوریه شد، مسیر را برای گستاخی بیشتر رژیم اشغالگر قدس هموار کرد و نتیجه آن، تسهیل جسارت و حملات مستقیم این رژیم جنایتکار به خاک پاک ایران اسلامی شد.

امروز نباید اجازه داد آن اشتباه محاسباتی و تاریخی در مورد جنوب لبنان و سقوط متحدین راهبردی ایران تکرار شود. عقب نشینی یا منفعل بودن در برابر تهدیدات متوجهِ جنوب لبنان، اشتباهی جبران ناپذیر خواهد بود که امنیت ملی ایران و کل منطقه را با خطری جدی و مستقیم مواجه خواهد ساخت.

در پایان، ضمن اعلام همبستگی کامل با آرمان فلسطین و نیروهای مقاومت، از درگاه خداوند متعال نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام و ذلت و خواری دشمنان صهیونیستی و استکباری را مسئلت داریم.

وسلام علی عباد اهل الصالحین

جمعی از علما و مولوی‌های اهل سنت استان سیستان و بلوچستان

کد مطلب 6874820

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