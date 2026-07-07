توسعه امنیت زیستی؛ محور نشست تخصصی دامپزشکی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی مسائل، چالشها و راهکارهای ارتقای نظام قرنطینه و امنیت زیستی صبح سهشنبه با حضور مرتضی مروتی، سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، در ادارهکل دامپزشکی آذربایجان شرقی برگزار شد.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی قرنطینه و امنیت زیستی در حفظ سرمایه دامی، امنیت غذایی و توسعه تجارت فرآوردههای خام دامی، گفت: تفویض اختیارات به استانها، تسریع در فرآیندهای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان تخصصی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات دامپزشکی و تسهیل امور فعالان این حوزه را فراهم میکند.
مهدی حامی افزود: افزایش اختیارات ادارات کل استانها میتواند ضمن کاهش بروکراسی اداری، سرعت و کیفیت ارائه خدمات تخصصی را نیز ارتقا دهد.
در ادامه، مرتضی مروتی با تشریح برنامهها و سیاستهای دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، بر ضرورت تقویت تعامل میان ستاد و ادارات کل استانها تأکید کرد و گفت: تفویض بخشی از اختیارات به استانها، افزایش بهرهوری، کاهش فرآیندهای اداری و پاسخگویی بهتر به نیازهای بخش تولید و تجارت را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به بازنگری در فرآیندهای حوزه قرنطینه و امنیت زیستی اظهار کرد: اصلاح و بهروزرسانی شیوهنامههای قرنطینهای با هدف تسهیل ارائه خدمات، کاهش فرآیندهای اداری و افزایش اثربخشی نظارتها در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد.
سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور همچنین بر اهمیت اعزام هیأتهای تخصصی برای ممیزی واحدهای متقاضی صادرات به ایران تأکید کرد و افزود: این هیأتها با هدف ارزیابی استقرار سامانههای بهداشتی در واحدهای متقاضی صادرات، نقش مهمی در تضمین سلامت و ایمنی محمولههای وارداتی ایفا میکنند.
در این نشست، موضوعاتی از جمله تفویض اختیارات به ادارات کل دامپزشکی استانها، روند بازرسی و ممیزی کشتارگاهها و واحدهای تولیدی متقاضی صادرات، الزامات بهداشتی و قرنطینهای تجارت بینالمللی فرآوردههای خام دامی و راهکارهای تسهیل صدور مجوزها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان نیز حاضران بر تداوم نشستهای کارشناسی، تقویت تعامل میان سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل استانها و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی برای ارتقای نظام قرنطینه، امنیت زیستی و توسعه صادرات محصولات دامی تأکید کردند.
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