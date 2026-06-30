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۹ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۷

تولید ۱۳۵ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور

تولید ۱۳۵ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور

ساری- معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به نقش کلیدی کشاورزان خرده‌پا در تأمین امنیت غذایی کشور، گفت: سالانه ۱۳۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فرجی شامگاه دوشنبه در نشست هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران، بر نقش محوری نظام ترویج در ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید محصولات کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی مازندران اظهار کرد: این استان با بیش از ۴۳۱ هزار بهره‌بردار و جایگاه برتر در تولید ۱۴ محصول راهبردی، از قطب‌های مهم کشاورزی کشور به شمار می‌رود و توسعه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرجی با انتقاد از سهم اندک اعتبارات ترویج کشاورزی در بودجه‌های استانی، افزود: در حالی که بخش عمده اعتبارات به حوزه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد، شبکه ترویج از کمبود منابع رنج می‌برد و این مسئله ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص اعتبارات را دوچندان کرده است.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از کمیت‌گرایی به کیفیت‌محوری در اجرای برنامه‌های ترویجی، تصریح کرد: اثربخشی آموزش‌ها و انتقال دانش نوین به بهره‌برداران باید در اولویت قرار گیرد تا افزایش بهره‌وری در مزارع و باغ‌ها محقق شود.

وی همچنین کاهش استقبال از رشته‌های کشاورزی در دانشگاه‌ها را از چالش‌های پیش روی این بخش دانست و گفت: برای حفظ سرمایه انسانی و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی، باید فعالیت‌های ترویجی و آموزشی با رویکردی علمی و کاربردی دنبال شود.

فرجی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را یکی از نیازهای اساسی توسعه ترویج کشاورزی عنوان کرد و افزود: با توجه به محدودیت‌های ساختاری دولت، بهره‌گیری از توان شرکت‌ها، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در انتقال فناوری، آموزش بهره‌برداران و افزایش بهره‌وری ایفا کند.

معاون سازمان تات با اشاره به نقش کشاورزان خرده‌پا در تولید محصولات غذایی کشور اظهار داشت: بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار کشاورز، سالانه ۱۳۵ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کنند و بخش عمده امنیت غذایی کشور مرهون تلاش این تولیدکنندگان است.

وی تأکید کرد: تقویت جایگاه ترویج کشاورزی، ارتقای کیفیت آموزش‌ها، حمایت از تولیدکنندگان خرده‌پا و جلب مشارکت بخش خصوصی، از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و تحقق امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

کد مطلب 6874857

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