تولید ۱۳۵ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فرجی شامگاه دوشنبه در نشست هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران، بر نقش محوری نظام ترویج در ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید محصولات کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی مازندران اظهار کرد: این استان با بیش از ۴۳۱ هزار بهره‌بردار و جایگاه برتر در تولید ۱۴ محصول راهبردی، از قطب‌های مهم کشاورزی کشور به شمار می‌رود و توسعه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرجی با انتقاد از سهم اندک اعتبارات ترویج کشاورزی در بودجه‌های استانی، افزود: در حالی که بخش عمده اعتبارات به حوزه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد، شبکه ترویج از کمبود منابع رنج می‌برد و این مسئله ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص اعتبارات را دوچندان کرده است.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از کمیت‌گرایی به کیفیت‌محوری در اجرای برنامه‌های ترویجی، تصریح کرد: اثربخشی آموزش‌ها و انتقال دانش نوین به بهره‌برداران باید در اولویت قرار گیرد تا افزایش بهره‌وری در مزارع و باغ‌ها محقق شود.

وی همچنین کاهش استقبال از رشته‌های کشاورزی در دانشگاه‌ها را از چالش‌های پیش روی این بخش دانست و گفت: برای حفظ سرمایه انسانی و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی، باید فعالیت‌های ترویجی و آموزشی با رویکردی علمی و کاربردی دنبال شود.

فرجی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را یکی از نیازهای اساسی توسعه ترویج کشاورزی عنوان کرد و افزود: با توجه به محدودیت‌های ساختاری دولت، بهره‌گیری از توان شرکت‌ها، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در انتقال فناوری، آموزش بهره‌برداران و افزایش بهره‌وری ایفا کند.

معاون سازمان تات با اشاره به نقش کشاورزان خرده‌پا در تولید محصولات غذایی کشور اظهار داشت: بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار کشاورز، سالانه ۱۳۵ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کنند و بخش عمده امنیت غذایی کشور مرهون تلاش این تولیدکنندگان است.

وی تأکید کرد: تقویت جایگاه ترویج کشاورزی، ارتقای کیفیت آموزش‌ها، حمایت از تولیدکنندگان خرده‌پا و جلب مشارکت بخش خصوصی، از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و تحقق امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.