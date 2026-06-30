رئیس دامپزشکی دیر: پیشگیری از بیماری های آبزیان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمودی صبح سه شنبه در بازدید میدانی از قفس‌های پرورش ماهی سی‌باس آسیایی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی در مزارع پرورش آبزیان اظهار کرد: حفظ سلامت آبزیان، پایش مستمر بیماری‌ها، نظارت بر کیفیت خوراک و شرایط نگهداری، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و تولید محصول سالم دارد.

محمودی همچنین افزود: اداره دامپزشکی شهرستان دیر با انجام بازدیدهای مستمر، نمونه‌برداری‌های دوره‌ای و ارائه توصیه‌های فنی و بهداشتی به بهره‌برداران، در راستای پیشگیری از بیماری‌ها و حمایت از تولیدکنندگان فعال در حوزه آبزی‌پروری گام برمی‌دارد.

این بازدید در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی و بررسی وضعیت سلامت آبزیان پرورشی، از قفس‌های پرورش ماهی سی‌باس آسیایی در شهرستان‌های دیر و کنگان با حضور جمعی از مسئولان و فعالان این حوزه به همراه محمدزاد اصل از معاونت علمی ریاست جمهوری و جمعی از بهره‌برداران انجام شد و از روند فعالیت مزارع پرورش ماهی در قفس بازدید شد.

پس از این بازدید، نشست تخصصی با محوریت بررسی مسائل بهداشتی، چالش‌های تولید و راهکارهای حمایت از فعالان صنعت پرورش ماهی در قفس برگزار شد و حاضران بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر میان دامپزشکی، شیلات، بخش خصوصی و نظام بانکی برای توسعه پایدار این صنعت تأکید کردند.