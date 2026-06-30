هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح سه‌شنبه ۹ تیرماه با میانگین ۱۰۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد. شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های ۲۵ آبان با میانگین ۸۹، پارک زمزم ۷۶، رهنان ۹۹، زینبیه ۹۱، فیض و ولدان ۹۰، کاوه ۹۸، میرزا طاهر ۹۴ و هزار جریب ۸۵ AQI در وضعیت قابل قبول و در بزرگراه خرازی با میانگین ۱۵۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه‌های دانشگاه صنعتی با عدد ۱۰۶، رودکی ۱۴۲، سپاهان‌شهر ۱۰۱ و کردآباد ۱۰۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز هوای خمینی‌شهر، شاهین‌شهر و قهجاورستان در شرق اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در زرین‌شهر پاک است.

هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده که تا پایان هفته جاری به دلیل وزش باد و خیزش گردوخاک در مناطق شرق، شمال و مرکز استان کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا خواهیم داشت.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.