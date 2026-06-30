به گزارش خبرگزاری مهر، یک گزارش تحقیقاتی رژیم صهیونیستی که به سرویسهای جاسوسی این رژیم ارائه شده، نسبت به افزایش خطر پهپادهای انفجاری مورد استفاده حزبالله هشدار داده و پیشبینی کرد که این پهپادها به یکی از برجستهترین تهدیدات پیش روی ارتش اسرائیل در مرزهای شمالی تبدیل شوند.
بر اساس این گزارش که توسط کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر شده، یک مرکز تحقیقاتی وابسته به موسسه سیاستهای مبارزه با تروریسم (ICT) در دانشگاه رایشمن در سرزمینهای اشغالی تاکید کرده است که پهپادهای کوچک حامل مواد منفجره در دو سال گذشته به یکی از خطرناکترین تهدیدات پیش روی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین جبهه داخلی تبدیل شدهاند.
این گزارش به هزینه پایین تولید این پهپادها و سهولت نسبی ساخت آنها، و همچنین دشواری کشف آنها و پرواز در ارتفاعات پایین و توانایی آنها برای شلیک در تعداد بالا و استفاده برخی از آنها از فیبرهای نوری که اختلال یا از کار انداختن آنها را بسیار دشوار میکند، اشاره کرد.
تهیهکنندگان این مطالعه معتقدند که آنچه ارتش اسرائیل امروز با آن روبرو است، تنها آغاز یک تحول گستردهتر در دنیای پهپادها است و خواستار آمادگی برای نسل های بعدی این تهدیدات شدهاند و تاکید کردند که ابزارهای فعلی مورد استفاده نهاد امنیتی و ارتش اسرائیل دیگر کافی نیستند و قادر به ارائه راهحل در آینده نخواهند بود.
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