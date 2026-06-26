تلاش کره جنوبی برای مهندسی معکوس پهپاد ایرانی شاهد ۱۳۶ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ ، آن گیو بک، وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد که کشورش به دنبال معرفی یک سیستم پهپاد انتحاری دوربرد برای استفاده رزمی است.
بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای تلاشهای سئول برای تقویت قابلیتهای خود در زمینه سیستمهای بدون سرنشین و همگام شدن با تغییرات محیط جنگ صورت میگیرد.
کره جنوبی اعلام کرده است که قصد دارد ۵۰۰ هزار فروند از این پهپادها را برای مقابله با خطرات فزاینده فراروی خود از جمله علیه کره شمالی تولید کند.
کره جنوبی، این طرح را با هدف تسریع در استقرار مهمات خود تخریب شونده دوربرد، به عنوان بخشی از سیاست گستردهتر شامل توسعه سیستمهای پهپادی و ضد پهپادی، و همگام با تحولات سریع در میدان نبرد مبتنی بر استفاده فزاینده از پهپادها انجام میدهد.
وزارت دفاع توضیح داد که این پهپادها نسخه شبیه سازی شده کرهای از پهپاد «لوکاس» آمریکایی خواهد بود، که یک سیستم حمله رزمی بدون سرنشین کمهزینه است.
یونهاپ در این زمینه افزود که پهپاد لوکاس از طریق مهندسی معکوس پهپادهای ایرانی «شاهد-136» تولید شده است که به طور گسترده در درگیریهای اخیر در خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفتهاند.
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