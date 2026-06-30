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۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۴

روانبخش: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید افتخاری ماندگار برای قم خواهد بود

روانبخش: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید افتخاری ماندگار برای قم خواهد بود

قم- نماینده مردم قم در مجلس با دعوت از آحاد مردم برای حضور گسترده در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، میزبانی شهر مقدس قم از این مراسم را برگ زرینی در تاریخ این شهر دانست.

حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور پرشور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در قم اظهار کرد: حضور گسترده، منظم و آگاهانه مردم در این مراسم، تجدید میثاقی با آرمان‌های رهبر شهید، امام راحل (ره) و شهدای والامقام خواهد بود و پیام وحدت، اقتدار و استقامت ملت ایران را به جهانیان مخابره می‌کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: حضور مردم در این آیین تاریخی، جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به ارزش‌های انقلاب اسلامی و استمرار مسیر شهدا، امام و رهبری خواهد بود و بار دیگر انسجام و همبستگی ملی را به نمایش خواهد گذاشت.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهر مقدس قم در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و شهر کریمه اهل‌بیت (س)، مفتخر است که میزبان پیکر مطهر این مجاهد بزرگ باشد و بدون تردید این میزبانی، برگ زرینی دیگر در دفتر افتخارات مردم مؤمن و انقلابی قم ثبت خواهد کرد.

ححت الاسلام روانبخش تصریح کرد: مردم قم در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی همواره حضوری اثرگذار، حماسی و مسئولانه داشته‌اند و این بار نیز با حضور باشکوه خود، جلوه‌ای دیگر از وفاداری به آرمان‌های انقلاب و شهدا را به نمایش خواهند گذاشت.

میزبانی قم برگ زرینی در تاریخ این شهر خواهد بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبر شهید با ایمان راسخ، شجاعت، حکمت، مردم‌داری، ساده‌زیستی و ایستادگی در برابر استکبار، همه عمر پربرکت خود را در مسیر عزت اسلام، استقلال ایران و خدمت به ملت سپری کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهادت این شخصیت بزرگ، ضایعه‌ای سنگین برای ملت ایران و جهان اسلام به شمار می‌رود اما راه، اندیشه و مجاهدت‌های ایشان همواره الهام‌بخش ملت خواهد بود.

وی همچنین از تمامی مسئولان استانی و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، انتظامی، امدادی و فرهنگی خواست: با بسیج همه ظرفیت‌ها و انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم را فراهم کنند.

روانبخش خاطرنشان کرد: فراهم شدن شرایط مناسب برای میزبانی از خیل عظیم زائران و عزاداران، زمینه برگزاری مراسمی منظم، امن و در شأن رهبر شهید انقلاب اسلامی و مردم ولایت‌مدار قم را فراهم خواهد کرد و این آیین تاریخی باید با نهایت نظم، امنیت و شکوه برگزار شود.

کد مطلب 6875008
مهدی بخشی سورکی

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