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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

شرکت در آیین تشییع رهبر شهید نماد وحدت مردم ایران

شرکت در آیین تشییع رهبر شهید نماد وحدت مردم ایران

زاهدان- امام جمعه اهل سنت ساربوک قصرقند گفت: حضور اقشار مختلف مردم در آیین تشییع رهبر شهید بیانگر پیوند عمیق اجتماعی و وحدت بین طوایف و مذاهب مختلف است.

مولوی فضل‌الله رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت قائد امت، بر جایگاه والای این شخصیت شهید در حافظه ملت ایران تأکید کرد و از عموم مردم به خواست در صورت امکان، با حضور در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و احترام به مقام شهید را به نمایش بگذارند.

امام جمعه اهل سنت ساربوک قصرقند تاکید کرد: حضور درآیین تشییع شهید والامقام وظیفه هر ایرانی و هر مسلمانی است.

وی اظهار داشت: شرکت در آیین تشییع رهبر شهید تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است.

مولوی رئیسی در پایان بیان کرد: حضور اقشار مختلف مردم در آیین تشییع رهبر شهید بیانگر پیوند عمیق اجتماعی و وحدت بین طوایف و مذاهب مختلف است.

کد مطلب 6875262

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