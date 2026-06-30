شرکت در آیین تشییع رهبر شهید نماد وحدت مردم ایران

مولوی فضل‌الله رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت قائد امت، بر جایگاه والای این شخصیت شهید در حافظه ملت ایران تأکید کرد و از عموم مردم به خواست در صورت امکان، با حضور در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و احترام به مقام شهید را به نمایش بگذارند.

امام جمعه اهل سنت ساربوک قصرقند تاکید کرد: حضور درآیین تشییع شهید والامقام وظیفه هر ایرانی و هر مسلمانی است.

وی اظهار داشت: شرکت در آیین تشییع رهبر شهید تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است.

مولوی رئیسی در پایان بیان کرد: حضور اقشار مختلف مردم در آیین تشییع رهبر شهید بیانگر پیوند عمیق اجتماعی و وحدت بین طوایف و مذاهب مختلف است.