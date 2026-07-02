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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

۳۵ مجتمع بین راهی استان بوشهر آماده پذیرایی از زائران رهبر شهید هستند

۳۵ مجتمع بین راهی استان بوشهر آماده پذیرایی از زائران رهبر شهید هستند

بوشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت:۳۵ مجتمع خدماتی-رفاهی و ۱۶ راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان آماده پذیرایی از زائران رهبر شهید هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید طالب لواسانی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی راهدارخانه ها و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی استان برای میزبانی از عزاداران مراسم رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: با توجه به تمایل بسیاری از هم استانی ها برای شرکت در تشییع پیکر رهبر شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنه طی هفته آینده، اهمیت خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مسافران طی این ایام دوچندان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر تأکید کرد: ۳۵ مجتمع خدماتی-رفاهی و ۱۶ راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان با تمام امکانات آماده پذیرایی از زائران هستند.

وی با تأکید بر نقش مجتمع‌های بین‌راهی در کاهش خستگی رانندگان، خاطرنشان کرد: این مجتمع‌ها با ارائه خدماتی نظیر جایگاه‌های سوخت، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و استراحتگاه‌های مناسب، نقشی کلیدی در ارتقای سلامت سفر ایفا می‌کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل بوشهر یادآور شد: همچنین راهدارخانه های استان برای ارائه خدمت به مسافران و اجرای به موقع عملیات‌های راهداری در آماده باش هستند.

وی در پایان از رانندگان خواست با مدیریت صحیح زمان سفر و استفاده از استراحتگاه‌های بین‌راهی، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی خود و سایر کاربران جاده‌ای را حفظ کنند.

کد مطلب 6877265

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