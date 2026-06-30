برپایی ۵ موکب حوزه علمیه در خراسان جنوبی برای مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حمید موسوی اول صبح سهشنبه در کمیته فرهنگی ستاد هماهنگی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، با اشاره به پیشنهادهای این مجموعه گفت: با حوزههای علمیه امام صادق(ع) طبس، نهبندان، خضری و فردوس هماهنگیهای لازم انجام شده و در مجموع حداقل پنج موکب با مشارکت حوزه علمیه در شهرهای طبس، نهبندان، خضری، فردوس و بیرجند برپا خواهد شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد شده است در کنار هر یک از مواکب، یک مبلغ دینی با هماهنگی معاونتهای تبلیغ شهرستانها مستقر شود تا علاوه بر همکاری در اداره موکب، اقامه نماز جماعت را بر عهده داشته باشد و در فاصله بین نمازها نیز در مدت کوتاهی به تبیین شخصیت رهبر انقلاب و مسائل اعتقادی بپردازد.
حجتالاسلام موسوی اول اظهار کرد: همچنین پیشنهاد شده است پیش یا پس از مراسم، متناسب با شرایط، دعا، سخنرانی و برنامههای تبیینی درباره شخصیت رهبر انقلاب و رهبر جدید برگزار شود.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خراسان جنوبی افزود: از دیگر پیشنهادها، برگزاری نماز لیلةالدفن در میادین شهرها با حضور یکی از علمای برجسته هر شهرستان و مشارکت ویژه حوزههای علمیه است.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به ضرورت تولید محتوای فرهنگی گفت: مقرر شد محتوای پژوهشی و مختصری برای استفاده مبلغان، بهویژه در پنج موکب اصلی، تهیه شود تا در قالب برگههای فرهنگی میان خودروهای عبوری توزیع شود.
به گفته وی، این محتوا شامل معرفی شخصیت رهبر انقلاب، مطالب مرتبط با ولایت فقیه و پاسخ به برخی شبهات خواهد بود.
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