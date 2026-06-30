صیانت از حقوق کارگران در بوشهر؛ ۱۵۰۰ بازرسی از کارگاه ها انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در استان بوشهر ۲۰۱ هزار و ۷۷۷ نفر کارگر مشمول قانون کار در ۱۷ هزار و ۹۰۲ کارگاه شناسایی شده فعالیت دارند و بازرسان کار به‌صورت مستمر بر اجرای مقررات و ضوابط قانونی در این واحدها نظارت می‌کنند.

وی افزود: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده در سه‌ماهه نخست سال جاری، هزار و ۳۳۵ مورد بازرسی ادواری و ۱۷۹ مورد نیز بازرسی موردی بوده است.

بررسی ۱۰ حادثه ناشی از کار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به بررسی حوادث ناشی از کار بیان کرد: در این مدت ۱۰ حادثه ناشی از کار توسط بازرسان مورد بررسی قرار گرفته تا علل وقوع این حوادث شناسایی و راهکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار آن‌ها ارائه شود.

پروانه ادامه داد: در حوزه حفاظت فنی و ایمنی هزار و ۷۲ مورد بازرسی انجام شده و همچنین ۶۱۴ مورد مربوط به بررسی حقوق، مزایا و وضعیت بیمه کارگران بوده است.

بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور

وی اضافه کرد: در همین مدت ۴۱۵ مورد کارشناسی در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور انجام شده و موضوع اشتغال اتباع بیگانه نیز در ۱۷۴ مورد مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از انجام ۶۴ مورد بازرسی مجدد کارگاه‌ها، ۱۱ مورد تحقیق و ۹۳ مورد سایر بازرسی‌ها خبر داد و گفت: بازرسی‌های مستمر از کارگاه‌ها با هدف صیانت از نیروی کار، ارتقای ایمنی محیط‌های کاری و کاهش حوادث ناشی از کار با جدیت در استان دنبال می‌شود.