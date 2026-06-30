انتصاب جانشین فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی طی حکمی، جانشین فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان را منصوب کرد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در آیین معارفه جانشین فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان، با تأکید بر اهمیت نقش فرماندهان و مدیران انتظامی در ارتقای امنیت و آرامش جامعه، بیان کرد: امنیت پایدار، حاصل مدیریت جهادی، همدلی، برنامه‌ریزی هدفمند و تعامل سازنده با مردم و سایر دستگاه‌های مسئول است.

وی طی حکمی سرهنگ احمد ثمره حسینی فرمانده قرارگاه تکاوری عمار را با حفظ سمت به عنوان جانشین فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان منصوب و ضمن آرزوی توفیق در اجرای مأموریت‌های محوله تاکید کرد: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت کارکنان متعهد، تعامل با نخبگان، معتمدان، ریش سفیدان و اقشار مختلف اجتماعی و اجرای دقیق مأموریت‌های انتظامی، شاهد ارتقای بیش از پیش نظم، امنیت و احساس امنیت در منطقه باشیم.