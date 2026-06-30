به گزارش خبرگزاری مهر، عارف امرایی در سخنانی، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰ مجتمع خدمات رفاهی بینراهی فعال در محورهای مواصلاتی استان آماده ارائه خدمات به مسافران و شرکتکنندگانی هستند که از مسیرهای استان تردد میکنند.
وی افزود: باتوجهبه افزایش حجم سفرها در ایام برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت، تمهیدات لازم برای ارتقای سطح خدمات در این مجتمعها پیشبینی شده و نظارتهای میدانی نیز بهصورت مستمر توسط کارشناسان این اداره کل در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مناسب به زائران، تصریح کرد: مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی استان موظف شدهاند با آمادگی کامل نسبت به ارائه خدماتی نظیر سوخترسانی، خدمات رفاهی، بهداشتی و پذیرایی مناسب اقدام کنند تا زائران با آسودگی خاطر از این مسیرها عبور کنند.
امرایی، همچنین از رانندگان و کاربران جادهای خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنماییورانندگی و مدیریت زمان سفر، در افزایش ایمنی تردد در محورهای استان همکاری کنند.
نظر شما