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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

خدمات‌رسانی مجتمع‌های بین‌راهی لرستان به زائران مراسم تشییع رهبر شهید

خدمات‌رسانی مجتمع‌های بین‌راهی لرستان به زائران مراسم تشییع رهبر شهید

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از آمادگی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی این استان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف امرایی در سخنانی، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی فعال در محورهای مواصلاتی استان آماده ارائه خدمات به مسافران و شرکت‌کنندگانی هستند که از مسیرهای استان تردد می‌کنند.

وی افزود: باتوجه‌به افزایش حجم سفرها در ایام برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت، تمهیدات لازم برای ارتقای سطح خدمات در این مجتمع‌ها پیش‌بینی شده و نظارت‌های میدانی نیز به‌صورت مستمر توسط کارشناسان این اداره کل در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مناسب به زائران، تصریح کرد: مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی استان موظف شده‌اند با آمادگی کامل نسبت به ارائه خدماتی نظیر سوخت‌رسانی، خدمات رفاهی، بهداشتی و پذیرایی مناسب اقدام کنند تا زائران با آسودگی خاطر از این مسیرها عبور کنند.

امرایی، همچنین از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی‌ورانندگی و مدیریت زمان سفر، در افزایش ایمنی تردد در محورهای استان همکاری کنند.

کد مطلب 6875165

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