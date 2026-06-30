اختصاص زمین به ۴۰۰۰ خانواده مشمول طرح جوانی جمعیت در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، گزارشی از روند اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این استان ارائه داد و بر اهمیت این طرح در تشویق فرزندآوری و حمایت از خانواده‌ها تأکید کرد.

کشوریان با اشاره به استقبال خانواده‌ها از این طرح، اظهار کرد: تاکنون در مجموع هزار و ۶۸۲ نفر از والدین در استان بوشهر برای فرزندان سوم و چهارم به بالای خود در سامانه طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خانواده‌ها به این حمایت‌ها چشم امید دارند.

وی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح را تأمین مسکن دانست و افزود: برای پنج هزار و ۶۴۲ خانواده مشمول، زمین تأمین شده است. این یعنی ما توانسته‌ایم بستر لازم را برای ساخت مسکن این خانواده‌ها فراهم کنیم.

کشوریان در خصوص تخصیص زمین برای چهار هزار و ۶۸ خانواده بیان کرد: مرحله تخصیص زمین، به معنای نهایی شدن مراحل اداری و آمادگی برای واگذاری رسمی به خانواده‌هاست و این خانوادها، قدم بزرگی در مسیر رسیدن به سرپناه مناسب برای فرزندانشان برداشته‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر به چالش‌های موجود نیز اشاره کرد و گفت: البته، روند اجرای این طرح مانند هر پروژه بزرگ دیگری، با موانعی روبروست. تلاش ما بر این است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط، سرعت تأیید نهایی متقاضیان و همچنین فرایند تخصیص زمین را افزایش دهیم تا شاهد تحقق هرچه بیشتر اهداف این قانون حمایتی باشیم.