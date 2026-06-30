احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی، پیش از ظهر سه شنبه اظهار کرد: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده پرتابه‌های عمل‌نکرده و باقیمانده از حملات آمریکایی-صهیونیستی به مناطقی در اطراف شهر بندرعباس، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهر وجود دارد .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه این صداها می‌تواند نسبتاً شدید باشد، از شهروندان خواست تا در صورت شنیدن این صداها نگرانی به خود راه ندهند .

وی افزود: عملیات خنثی‌سازی مهمات جنگی دشمن، اقدامی امنیتی و در چارچوب استانداردهای نظامی انجام می‌شود و هدف از آن، پاک‌سازی مناطق از هر گونه مواد منفجره باقیمانده است .