احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی، پیش از ظهر سه شنبه اظهار کرد: به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترلشده پرتابههای عملنکرده و باقیمانده از حملات آمریکایی-صهیونیستی به مناطقی در اطراف شهر بندرعباس، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهر وجود دارد .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه این صداها میتواند نسبتاً شدید باشد، از شهروندان خواست تا در صورت شنیدن این صداها نگرانی به خود راه ندهند .
وی افزود: عملیات خنثیسازی مهمات جنگی دشمن، اقدامی امنیتی و در چارچوب استانداردهای نظامی انجام میشود و هدف از آن، پاکسازی مناطق از هر گونه مواد منفجره باقیمانده است .
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