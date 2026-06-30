به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، در نشست خبری خود اظهار کرد: در دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی، ریاست محترم جمهور و هیئت دولت تصمیم گرفته شد ، ستادی با عنوان «ستاد ملی برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر عظیم‌الشأن امت اسلامی» با مسئولیت و محوریت جناب آقای معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت کشور و همچنین با حضور همه دستگاه‌ها، نهادهای دولتی و مردمی تشکیل شود تا این مراسم، ان‌شاءالله، برنامه‌ریزی و اجرا شود.

جدول زمان‌بندی مراسم تشییع



وی افزود: همان‌گونه که به اطلاع شما رسیده است، برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم، اولاً جدول زمان‌بندی مشخصی تهیه شده که تا حدود زیادی به استحضار مردم عزیز و رسانه‌ها رسیده است. همچنین کمیته‌هایی برای برگزاری این مراسم پیش‌بینی کرده‌ایم که از جمله این کمیته‌ها می‌توان به کمیته پشتیبانی، کمیته اجرای مراسم، کمیته دانشگاه‌ها و دانشگاهیان، کمیته امنیتی، کمیته امور زیرساختی برگزاری مراسم، کمیته فرهنگی و رسانه و کمیته امور بین‌الملل اشاره کرد.



وی بیان کرد: در واقع، این کمیته‌های اصلی با حضور دستگاه‌های مختلف، نهادهای مردمی، دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها، وظیفه برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای این مراسم بزرگ را در شهرها و استان‌هایی که مشخص شده‌اند، از جمله استان تهران، استان قم، استان خراسان رضوی و مشهد مقدس، همچنین در کشور عراق، بر عهده دارند. این مراسم‌ها برگزار خواهد شد که جزئیات آن را در ادامه بیشتر به اطلاع شما خواهم رساند.

ستادهای استانی با محوریت استانداران تهران، خراسان رضوی و قم



پورجمشیدیان عنوان کرد: برای برگزاری هرچه بهتر، باشکوه‌تر و منظم‌تر این مراسم، ستادهایی با محوریت استانداران محترم در سه استان تهران، خراسان رضوی و قم تشکیل شده است که وظیفه آنها اجرای مراسم در این سه استان است و ان‌شاءالله از قبل فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در ادامه نیز با یک نگاه ملی و جهانی، ان‌شاءالله این مسئولیت را انجام خواهند داد.

وی درباره کیفیت اجرا و زمان‌بندی اجرای مراسم اظهار داشت: اگرچه پیش از این اطلاع‌رسانی شده است، برای اطمینان بیشتر رسانه‌ها و مردم، جزئیات و توضیحات تکمیلی نسبت به گزارش‌هایی که تاکنون ارائه شده است، خدمت شما عرض خواهم کرد.

پورجمشیدیان اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است که هم مردم استان تهران و هم مردم سایر استان‌ها، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ان‌شاءالله شرایط لازم برای حضور در مراسم را داشته باشند و با پیکر مطهر رهبر شهیدمان وداع کنند.



وی افزود: در چهاردهم تیرماه، جدای از ادامه مراسم وداع که به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمام ساعات شبانه‌روز برگزار خواهد شد، مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده گرانقدر ایشان، ان‌شاءالله، در مصلای حضرت امام(ره) شهر تهران برگزار خواهد شد. در واقع، مراسم تهران با برگزاری نماز، در ساعتی که متعاقباً اعلام خواهد شد، آغاز می‌شود و در ادامه نیز، بر اساس برنامه‌ای که پیش‌بینی کرده‌ایم، از ساعت ۲۰، با همراهی مردم و تشکل‌های مختلف، ان‌شاءالله خواهیم توانست برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را طبق زمان‌بندی آغاز کنیم.



دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: روز پانزدهم تیرماه، مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آقا در شهر تهران برگزار خواهد شد. با توجه به پیش‌بینی حضور خیل عظیم جمعیت از سراسر کشور و همچنین سایر کشورهای منطقه در این مراسم، تشییع در یک کریدور و دالان شرقی به غربی تهران، از شرق تا غرب پایتخت، انجام خواهد شد.



وی بیان کرد: خواهش ما از مردم شریف تهران این است که با مسئولان همراهی و همکاری کنند تا این مراسم هرچه باشکوه‌تر برگزار شود. همچنین از عزیزانی که از شهرستان‌ها و سایر استان‌ها در این مراسم حضور پیدا می‌کنند نیز درخواست می‌کنیم با همکاری و همراهی خود، شرایطی فراهم شود که بتوانیم از ظرفیت خیابان‌های اصلی تهران برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم استفاده کنیم.

اعلام مسیرهای پیش بینی شده برای تشییع



معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور عنوان کرد: مسیرهای پیش‌بینی‌شده شامل خیابان دماوند، میدان امام حسین(ع)، میدان انقلاب، میدان آزادی، بزرگراه شهید لشکری و در ادامه تا بزرگراه آزادگان خواهد بود. همچنین خیابان‌های منتهی به این مسیرها و حتی برخی از خیابان‌های اصلی شمالی ـ جنوبی تهران نیز برای برگزاری این مراسم پیش‌بینی شده است تا مواکب، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مختلف مذهبی در آنها حضور داشته باشند، برای مردم برنامه اجرا کنند، خدمات‌رسانی داشته باشند و با توجه به گرمای هوا، خدمات لازم را ارائه دهند تا مراسم، ان‌شاءالله، بدون مشکل برگزار شود.



وی بیان کرد: روز شانزدهم تیرماه، مراسم نماز و تشییع پیکر مقدس حضرت آقا در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراسم نماز در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود. با توجه به وسعت این مکان و فاصله میان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران و همچنین فضاهای باز پیرامونی آن، نماز باشکوه و عظیمی به امامت یکی از مراجع عظام تقلید، ان‌شاءالله، در شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران اقامه خواهد شد.



وی افزود: پس از آن، متناسب با شرایطی که در آن زمان فراهم شود، مراسم تشییع نیز، در صورت اقتضای شرایط، در شهر قم برگزار خواهد شد، اما برگزاری نماز، برنامه اصلی این اجتماع بزرگ جهانی مردم در شهر مقدس قم خواهد بود.

مراسم استقبال رسمی از پیکر رهبر شهید در فرودگاه بغداد یا نجف



دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: روز هفدهم تیرماه، مطابق جدول زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، پیکرهای مطهر، ان‌شاءالله، به کشور عراق منتقل خواهد شد و در یکی از دو فرودگاه بغداد یا نجف، مراسم استقبال رسمی با حضور مقامات، سران، فرماندهان و شخصیت‌های برجسته کشور عراق برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور و محوریت جناب نخست‌وزیر کشور عراق، به‌صورت رسمی برگزار می‌شود.



وی بیان کرد: در ادامه، مراسم طواف در شهر مقدس کربلا و همچنین مراسم طواف و تشییع در شهر مقدس نجف اشرف، در جوار بارگاه نورانی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، ان‌شاءالله، برگزار خواهد شد.



معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور عنوان کرد: بر اساس جدول زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده که امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران، مسئولان کشور عراق و به‌ویژه همراهی مردم عزیز، طبق برنامه پیش برود، روز هجدهم تیرماه، در شهر مقدس مشهدالرضا، در جوار بارگاه نورانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا، مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آقا و خانواده گرانقدر ایشان برگزار خواهد شد و در ادامه نیز، مراسم تدفین پیکر مطهر حضرت آقا و خانواده گرانقدرشان در کنار مضجع نورانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام، ان‌شاءالله، انجام خواهد شد.

مراسم تشییع و وداع، کاملاً مردمی است

پورجمشیدیان با اشاره به مردمی بودن مراسم ، اظهار داشت: مراسم، کاملاً مردمی است و نقش هیئت‌های حسینی، تشکل‌های مردمی، دانشگاه‌ها، مردم و تشکل‌های کارگری، اساس این حرکت را تشکیل می‌دهد. آنچه دولت، نهادها و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌کنند، پشتیبانی از این حرکت مردمی است؛ زیرا گستردگی این مراسم، حمایت و پشتیبانی از ظرفیت‌های مردمی را ضروری کرده است.



وی افزود: برای اجرای بهتر مراسم و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای حضور علاقه‌مندان به رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین تسهیل عبور و مرور مردم، چند روز تعطیل اعلام شده است. بر این اساس، روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران تعطیل خواهد بود، ۱۵ تیر هم‌زمان با مراسم تشییع در تهران، سراسر کشور تعطیل است تا علاقه‌مندان بتوانند در مراسم حضور یابند، ۱۶ تیر سراسر استان قم تعطیل خواهد بود و ۱۸ تیرماه نیز استان خراسان رضوی تعطیل است.

مردم از وسایل نقلیه شخصی برای براسم وداع و تشییع استفاده نکنند/ فعالیت ۲۴ساعته و رایگان مترو

دبیر ستاد ملی آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از مردم برای حضور در یکی از مراسم‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، از همه شرکت‌کنندگان، به‌ویژه مردم استان و شهر تهران، همچنین مردم مشهد مقدس و قم، درخواست می‌کنیم برای حضور در مراسم تشییع و وداع، حتی‌الامکان از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند و از ابتدای مسیر با استفاده از مترو، اتوبوس و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی که توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، در مراسم حضور یابند.



وی با اشاره به وسایل حمل و نقل عمومی ، ادامه داد: با توجه به احتمال ازدحام شدید خودروها و ایجاد ترافیک، استفاده از حمل‌ونقل عمومی بهترین راهکار است. مترو در روزهای برگزاری مراسم در تهران به‌صورت ۲۴ ساعته و رایگان خدمات ارائه خواهد کرد و اتوبوس‌های شرکت واحد و ناوگان کمکی نیز به‌صورت رایگان در خدمت مردم خواهند بود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور عنوان کرد: زائرانی که از سایر شهرها و استان‌های کشور وارد تهران می‌شوند، خودروهای شخصی یا وسایل نقلیه عمومی خود را در پارکینگ‌های بزرگ پیش‌بینی‌شده در مبادی ورودی تهران مستقر کنند. این پارکینگ‌ها ظرفیت چند ده هزار خودرو را دارند و پس از آن، زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به محل برگزاری مراسم منتقل خواهند شد.

مراقبت از سالمندان، کودکان و بانوان در اولویت قرار گیرد/ وسایل مورد نیاز برای حضور در مراسم



وی بیان کرد: با توجه به گرمای هوا، از همه شرکت‌کنندگان درخواست می‌شود مراقبت از سالمندان، کودکان و بانوان را در اولویت قرار دهند و وسایل مورد نیاز از جمله قمقمه آب، چتر، کلاه لبه‌دار و سایر تجهیزات ضروری را به همراه داشته باشند. اگرچه تمهیدات لازم برای توزیع آب و خدمات رفاهی پیش‌بینی شده است، اما همراه داشتن این وسایل می‌تواند به رفاه بیشتر مردم کمک کند.

وی ادامه داد: از همه شرکت‌کنندگان درخواست می‌شود به توصیه‌ها و تذکرات پلیس راهور و نیروهای انتظامی برای هدایت جمعیت و تسهیل تردد توجه کنند.

مردم از نزدیک شدن به خودروی حامل پیکرها خودداری کنند

دبیر ستاد ملی آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: از مردم درخواست می‌کنیم برای نزدیک شدن به پیکرهای مطهر یا خودروی حامل پیکرها اصرار نداشته باشند. تجربه مراسم‌های گذشته نشان داده است که این موضوع می‌تواند موجب بروز مشکلات و آسیب به مردم شود. تأکید ما و همچنین بیت شریف حضرت آقا این است که سلامت، ایمنی و امنیت مردم در اولویت قرار دارد و صرف حضور در مراسم، ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی است.



وی ادامه داد: دستگاه‌های فرهنگی نیز تلاش خواهند کرد تصاویر و صوت مراسم را از طریق نمایشگرهای مستقر در میادین، چهارراه‌ها و سایر نقاط مناسب در اختیار مردم قرار دهند تا همه شرکت‌کنندگان بتوانند مراسم را به‌خوبی دنبال کنند. همچنین تلاش می‌شود امکان مشاهده تصاویر اصلی مراسم از طریق تلفن همراه نیز برای مردم فراهم شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشوردر ادامه در خصوص مسیرهای مراسم ، عنوان کرد: در تهران یک مسیر واحد برای مراسم پیش‌بینی نشده، بلکه یک کریدور از شرق تا غرب تهران برای برگزاری مراسم در نظر گرفته شده است و مردم باید به مسیرهای اعلامی توجه کنند.

وی بیان کرد: همه ظرفیت‌های دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادها برای برگزاری این مراسم به کار گرفته شده است، اما این امکانات به‌تنهایی پاسخگوی حجم گسترده زائران از سراسر کشور و دیگر کشورها نخواهد بود. از این‌رو، از مردم تهران، مشهد مقدس و قم درخواست می‌کنیم در صورت امکان، از ظرفیت‌های مردمی از جمله حسینیه‌ها، مراکز مردمی، تشکل‌های دانشجویی، مدارس و حتی فضاهای مناسب در منازل برای خدمت‌رسانی و اسکان زائران استفاده کنند.

پور جمشیدیان با بیان آنکه مسلم است بنابر تدابیری که توسط شعام و نظراتی که دفتر و بیت مقام معظم رهبری داشتند، برای مراسم برنامه‌ریزی شده است ، اظهار کرد : مراسم بدرقه و تشییع یک اتفاق و حادثه تاریخی است که در شرف انجام است. از سویی به دلیل شرایطی که کشور با آن مواجه بود، مراسم تشییع پیکر رهبر عزیزمان برای فراهم شدن شرایط تا امروز فاصله افتاد و بنابر تدبیر بیت معظم رهبر شهید و تدابیر رهبر جدیدمان، قرار است ظرف روزهای آینده این مراسم برگزار شود.

پورجمشیدیان در ادامه تاکید کرد : مراسم بدرقه و تشییع یک اتفاق و حادثه تاریخی است که در شرف انجام است. از سویی به دلیل شرایطی که کشور با آن مواجه بود، مراسم تشییع پیکر رهبر عزیزمان برای فراهم شدن شرایط تا امروز فاصله افتاد و بنابر تدبیر بیت معظم رهبر شهید و تدابیر رهبر جدیدمان، قرار است ظرف روزهای آینده این مراسم برگزار شود.

مراسم بدرقه و تشییع یک اتفاق و حادثه تاریخی است



پور جمشیدیان با بیان آنکه مسلم است بنابر تدابیری که توسط شعام و نظراتی که دفتر و بیت مقام معظم رهبری داشتند، برای مراسم برنامه‌ریزی شده است ، اظهار کرد : مراسم بدرقه و تشییع یک اتفاق و حادثه تاریخی است که در شرف انجام است. از سویی به دلیل شرایطی که کشور با آن مواجه بود، مراسم تشییع پیکر رهبر عزیزمان برای فراهم شدن شرایط تا امروز فاصله افتاد و بنابر تدبیر بیت معظم رهبر شهید و تدابیر رهبر جدیدمان، قرار است ظرف روزهای آینده این مراسم برگزار شود.

پور جمشیدیان با توجه نقش و اهمیت حضور مردم در مراسم ، تاکید کرد: اگر مردم همه پای کار بیایند و پویش‌هایی نیز فراهم شده که افرادی که آمادگی دارند اعلام کنند و مهمانان بتوانند استفاده کنند، خواهش من این است که کمک کنند تا ان‌شاءالله شرایط حضور همه علاقه‌مندان در این مراسم فراهم شود.

وی افزود: رعایت مسائل بهداشتی است که جزئیات آن را عزیزان وزارت بهداشت و مجموعه اورژانس کشور توضیح خواهند داد. با توجه به گرمای هوا، صرفاً به‌عنوان توصیه ستاد تأکید می‌شود که این موارد بهداشتی حتماً رعایت شود.

دبیر ستاد ملی آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: کسانی که برای مراسم وداع در مصلای بزرگ حضرت امام(ره) در تهران حضور پیدا می‌کنند، لازم است شرایط مراسم را رعایت کنند. برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شده که تجمع در داخل مصلی مدیریت شود و بخشی از درها برای خروج در نظر گرفته شده است. خواهش من این است که برای جلوگیری از ازدحام و حفظ ایمنی مردم، حضور در داخل مصلی به‌صورت حداقلی و مدیریت‌شده باشد تا هم از ایجاد ازدحام جلوگیری شود و هم امکان حضور همه علاقه‌مندان فراهم شود.

وی ادامه داد: از همه مردمی که از اقصی نقاط کشور در مراسم تهران، قم و مشهد شرکت می‌کنند درخواست می‌شود زمان حضور خود را مدیریت کنند و در حداقل زمان ممکن در محل حضور یابند تا دیگران نیز امکان استفاده و حضور در مراسم را داشته باشند. همچنین لازم است حال مهمانان، به‌ویژه مهمانان خارجی، مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که در کشورهای همسایه مانند عراق در مراسم اربعین میزبانی شایسته‌ای از زائران انجام می‌شود، انتظار می‌رود در این مراسم نیز نهایت مهمان‌نوازی و رعایت حال مهمانان، به‌ویژه مهمانان خارجی و کشورهای دوست، مورد توجه قرار گیرد.

پورجمشیدیان بیان کرد: به همه دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی ابلاغ شده است که نهادهایی که در مسیر یا مجاور محل برگزاری مراسم وداع در تهران، قم و مشهد قرار دارند، در ایام برگزاری مراسم، به‌ویژه روز تشییع، درهای خود را به روی مردم باز کنند و در حد امکان خدماتی مانند آب و سایر نیازهای اولیه را در اختیار مردم قرار دهند و حتی در حد توان، مواکب و خدمات رفاهی برای استفاده مردم فراهم کنند.

وی افزود: هدف این است که از ظرفیت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم در این ایام استفاده شود.

انعکاس مراسم تشییع توسط کارگردانان داخلی و خارجی و ۳۰۰خبرنگار

پور جمشیدیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در رابطه با نقش رسانه‌های داخلی و خارجی و خبرنگاران برای پوشش این مراسم مهم و تاریخی ،اظهار کرد: هزاران خبرنگار داخلی ،اصحاب رسانه ،کارگردان‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و نیز مستندسازان در تلاش هستند تا این حرکت بزرگ را به بهترین شکل ممکن اطلاع رسانی کرده و یک ثبت تاریخی برای این رویداد داشته باشند. همچنین بسیاری از کارگردانان به نام کشور و حتی کارگردانان خارجی به دنبال این هستند تا این مراسم را انعکاس دهند و حدود ۳۰۰ خبرنگار خارجی برای حضور و پوشش این مراسم اعلام آمادگی کردند.



وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با امکان برگزاری نشست‌های خبری با خبرنگاران خارجی و مسئولین ارشد کشور همزمان با برگزاری مراسم و یا در پایان برگزاری مراسم، خاطرنشان کرد: اگر درخواستی باشد واحد بین الملل وزارت کشور آمادگی دارد تا نشست‌های خبری برگزار شود و این بستگی به وضعیت و آمادگی مسئولین عالی رتبه کشور نیز دارد ، اما در مجموع ما آمادگی داریم تا هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری نشست‌های خبری را داشته باشیم.

پور جمشیدیان در رابطه با انجام تمهیدات لازم برای حضور ایرانیان در مراسم تشییع در عراق، اظهار کرد: درباره تعطیلات خاص مراسم در عراق برای ایرانیان از اقشار مختلف مردم منعی برای حضور وجود ندارد، اما در حال تدارک اعزام یک هیئت بلندپایه از مقامات کشورمان همراه پیکرهای مطهر هستیم تا در مراسمات رسمی در کشور عراق حضور داشته باشند.

لزوم رعایت ملاحظات امنیتی در مراسم تشییع و وداع

وی افزود: از مردم درخواست می‌شود هنگام ورود به مصلای بزرگ حضرت امام(ره) ملاحظات امنیتی را رعایت کنند و از همراه داشتن لوازم فلزی مانند چاقو و قیچی خودداری شود. همچنین لازم است وسایل اضافی همراه مردم نباشد. در داخل مصلی نیز خدمات حداقلی مانند آب آشامیدنی و خدمات امدادی پیش‌بینی شده است و مدیریت زمان حضور ضروری است تا همه مردم بتوانند از مراسم استفاده کنند.

دبیر ستاد ملی آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: در شهر مقدس قم، یکی از مراجع عظام تقلید نماز بر پیکر مطهر حضرت آقا و خانواده ایشان را اقامه خواهند کرد که زمان دقیق آن توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: درباره مواکب، مسئولیت اصلی اسکان، پذیرایی و خدمات در تهران بر عهده شهرداری تهران است و از اقدامات آنان تشکر می‌شود. سایر مواکب مردمی از جمله مواکب ستاد اربعین امام حسین(ع) نیز در این مراسم حضور دارند و تلاش شده جانمایی آن‌ها در مسیرهای پیش‌بینی‌شده انجام شود تا موجب ازدحام یا اختلال در رفت‌وآمد نشود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور عنوان کرد: در حوزه امنیتی و انتظامی، با وجود پیش‌بینی‌های انجام‌شده، تاکنون مورد خاصی که موجب نگرانی مردم باشد وجود ندارد و مردم می‌توانند در کمال آرامش و امنیت در این مراسم شرکت کنند. حضور مردم نقش مهمی در انسجام ملی و بازدارندگی در برابر دشمنان دارد.



دبیر ستاد ملی آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: ظرفیت همه مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، هیئت‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها در تهران، قم و مشهد برای اسکان و پذیرایی در نظر گرفته شده است و کمیته دانشگاه‌ها نیز نقش فعالی در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: سامانه ملی پاسخگویی به سوالات و ابهامات مردم با شماره ۹۲۹۹ پیش‌بینی شده و دستگاه‌های مربوطه نیز پاسخگو خواهند بود.

پورجمشیدیان افزود: درباره تدفین پیکر مطهر در حرم مطهر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، تلاش شده محل به‌گونه‌ای انتخاب شود که هم امکان زیارت برای خواهران و برادران فراهم باشد و هم مزاحمتی برای زائران ایجاد نشود. جزئیات دقیق در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور عنوان کرد: این مراسم برای نخستین‌بار در این سطح در کشور برگزار می‌شود و قرارگاه‌هایی در تهران، قم و مشهد برای مدیریت شرایط مستقر شده‌اند. ظرفیت کامل مترو و اتوبوسرانی به‌کار گرفته شده و از ظرفیت سایر استان‌ها نیز استفاده خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به حجم بالای جمعیت، احتمال بروز برخی مشکلات وجود دارد و از مردم پیشاپیش عذرخواهی می‌شود، اما همه ظرفیت‌ها برای مدیریت شرایط به کار گرفته شده است.

دبیر ستاد ملی آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: بر اساس برآوردها، این مراسم با جمعیتی بسیار گسترده برگزار خواهد شد، هرچند ارائه آمار دقیق در این مرحله مقدور نیست.

وی ادامه داد: در حوزه سوخت، هماهنگی لازم با وزارت نفت انجام شده و توصیه می‌شود زائران پیش از ورود به مسیرهای منتهی به تهران، قم و مشهد، سوخت خودروهای خود را تکمیل کنند تا در مسیر یا بازگشت با مشکل مواجه نشوند.

پور جمشیدیان گفت: اگر مردم همه پای کار بیایند، پویش‌هایی نیز فراهم شده که افرادی که آمادگی دارند اعلام آمادگی کنند و مهمانان بتوانند از آن استفاده کنند. خواهش این است که کمک کنند تا ان‌شاءالله شرایط حضور همه علاقه‌مندان در این مراسم فراهم شود.



وی با تکلیف اهمیت رعایت مسائل بهداشتی، افزود: رعایت مسائل بهداشتی ضروری است و حتماً توسط عزیزان وزارت بهداشت و مجموعه اورژانس کشور توضیحات لازم ارائه خواهد شد. با توجه به گرمای هوا، این موارد باید به‌طور کامل رعایت شود.



دبیر ستاد ملی آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: کسانی که برای مراسم وداع در مصلای بزرگ حضرت امام(ره) در تهران حضور پیدا می‌کنند، لازم است شرایط را مدیریت کنند. جزئیات برگزاری به‌گونه‌ای تنظیم شده که مراسم در داخل مصلی برگزار می‌شود و لازم است مردم حضور خود را مدیریت کنند تا از ازدحام جلوگیری شود و ایمنی به خطر نیفتد و همه علاقه‌مندان امکان حضور و استفاده از مراسم را داشته باشند.



وی ادامه داد: از همه مردمی که از اقصی نقاط کشور در مراسم تهران، قم و مشهد شرکت می‌کنند درخواست می‌شود زمان حضور خود را مدیریت کرده و به حداقل زمان اکتفا کنند تا سایر مردم نیز امکان حضور داشته باشند. همچنین لازم است نهایت مهمان‌نوازی نسبت به مهمانان خارجی و داخلی رعایت شود. این مهمانان از کشورهای مختلف حضور دارند و باید همان‌گونه که در مناسبت‌هایی مانند اربعین در کشور عراق با زائران رفتار می‌شود، با نهایت احترام و محبت از آنان پذیرایی شود. این موضوع به همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شده است که در ایام برگزاری مراسم، به‌ویژه در روز تشییع، درب‌های سازمان‌ها و نهادهای واقع در مسیر مراسم باز باشد و در حد توان خدماتی مانند آب و سایر نیازهای عمومی را در اختیار مردم قرار دهند. همچنین در صورت امکان، مواکب مردمی نیز برای خدمات‌رسانی به زائران برپا شود.

پوشش بیمه‌ای همه شرکت‌کنندگان در تهران، قم و مشهد برقرار شده توسط ۷شرکت بیمه

پورجمشیدیان در رابطه با پوشش بیمه‌ای شرکت کنندگان در مراسم تشییع ، اظهار کرد: پوشش بیمه‌ای همه شرکت‌کنندگان در تهران، قم و مشهد برقرار شده و هفت شرکت بیمه‌ای در این طرح مشارکت دارند.

دبیر ستاد ملی آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب،در خصوص اعمال محدودیت‌های پروازی ،افزود: در روز دوازدهم تیرماه در شهر تهران محدودیت‌های پروازی به دلیل حضور شخصیت‌ها و مقامات خارجی اعمال می‌شود و این محدودیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین هم‌زمان با مراسم، محدودیت‌هایی برای پرواز پهپادها، ریزپرنده‌ها و کوادکوپترهای تصویربردار اعمال خواهد شد و تنها مرجع مجاز تصویربرداری هوایی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است و سایر افراد باید با آن مجموعه هماهنگ کنند.

پورجمشیدیان اظهار کرد: همه دستگاه‌های مسئول و ستادهای استانی با محوریت استانداران محترم مجاز هستند در چارچوب وظایف خود جزئیات و اطلاعات مورد نیاز مردم را از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کنند و ارتباط رسانه‌ای باید به‌صورت منظم برقرار باشد.

در حوزه امنیت داخلی کشور هیچ نگرانی وجود ندارد

وی افزود: درباره حضور مقام معظم رهبری، این موضوع در اختیار من نیست و در صورت برنامه‌ریزی، از طریق دفتر ایشان اعلام خواهد شد. وظایف اجرایی در کشور عراق بر عهده نهادهای همان کشور است و با توجه به تجربه برگزاری مراسم‌های بزرگی مانند اربعین، نیازی به مداخله ما نیست و در صورت درخواست همکاری، اقدام خواهد شد.

پورجمشیدیان اظهار کرد: در حوزه امنیت داخلی کشور هیچ نگرانی وجود ندارد؛ در مرزها و داخل کشور نیروهای امنیتی، انتظامی، سپاه، بسیج و ارتش در آمادگی کامل هستند و امنیت مراسم به‌طور کامل تأمین خواهد شد.

وی گفت: در صورت وجود درخواست از استان‌های دیگر باید با ذکر دلیل به دولت ارائه شود و تصمیم‌گیری نهایی با دولت است. در حال حاضر هیچ تهدید امنیتی جدی، از جمله تهدید تروریستی، گزارش نشده اما همه دستگاه‌های اطلاعاتی و مرزبانی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

تشریح تمهیدات عبور و مرور در ایام تشییع و وداع

در ادامه این نشست خبری سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در سخنانی اظهار کرد : در آستانه یک رویداد عظیم و بی‌نظیر هستیم که در هر حال هیچ وقت در این سطح و در این حجم تجربه این حجم از ماموریت را نداشتیم، لذا پیش بینی های ما برنامه ریزی های ما و تمهیداتی که میبایستی پیاده سازی کنیم و اجرا کنیم می‌بایستی متناسب باشد و با برآوردهایی که انجام شده تحلیل هایی که صورت پذیرفته و بر اساس تحلیل و برآورد پیش بینی که انجام دادیم که بتوانیم این رویداد عظیم رو این مراسم بی‌نظیر و بی سابقه رو به نحو شایسته مدیریت کنیم.



وی بیان کرد: در هر مراسمی مطمئناً موضوع مدیریت ترافیک یکی از ارکان اساسی اجرای اون برنامه و مراسم خواهد بود. خاصه در رویداد و مراسمی که در پیش رو داریم ، لذا برآوردها پیش بینی هایی داشتیم از حیث تعداد وسایل نقلیه‌ای که در هر یک از مراسمات تهران قم و مشهد اجرا خواهد شد. همچنین از حیث تعداد نفراتی که در مراسمات این سه شهر در واقع حضور خواهند داشت و تلاش کردیم که با پیش‌بینی تمهیدات که مجموعه‌ای از اقدامات مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد مسیرهای جایگزین و توقف خودروهاست، بتوانیم شرایط مناسبی رو برای اجرای هرچه بهتر این مراسم و رویداد انشالله پیش‌بینی داشته باشیم.

با محدودیت ناوگان عمومی مواجه هستیم



وی افزود: آنچه که مسلم است ما با محدودیت ناوگان عمومی مواجه هستیم، همینطور که هر ساله در موضوع ماموریت بزرگ اربعین تقریباً این به عنوان یکی از سیاست‌های هر ساله هست که از هموطنان عزیز خود ما درخواست کردیم و خواستیم ازشون که حتی الامکان از خودروهای شخصی‌شون استفاده کنند، مطمئناً در این مراسم هم با توجه به محدودیتی که در موضوع ناوگان عمومی مون داریم تعداد قابل توجهی از خودروهای شخصی هموطنانی که از اقسا نقاط کشور به سمت هر یک از سه شهر تهران قم و مشهد تشریف میارند ناچار از وسط نقلیه شخصیشون استفاده می‌کنند.

سردار حسینی بیان کرد: در وهله نخست، درباره ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید عرض کنم تصمیمی که اتخاذ شده و از سوی دولت محترم به برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شده، استفاده از ظرفیت ناوگان موتوری دستگاه‌های اجرایی است. بر همین اساس، استانداران محترم موظف شده‌اند نسبت به تأمین سهمیه تعیین‌شده برای هر دستگاه اقدام کنند. برای مثال، اگر برای وزارت نفت تأمین هزار دستگاه اتوبوس به‌عنوان تکلیف تعیین شده باشد، این به آن معنا نیست که این وزارتخانه باید تمام هزار دستگاه را از تهران تأمین کند. قطعاً ظرفیت‌ها و امکانات وزارت نفت در استان‌های مختلف باید به کار گرفته شود. این موضوع از وظایف و مأموریت‌های اصلی ستاد مرکزی برگزاری مراسم است و با تمهیدات و تدابیری که برادر عزیزم، جناب آقای دکتر جمشیدیان، اتخاذ خواهند کرد، سهم هر استان مشخص می‌شود. این سهم‌بندی هم بر اساس میزان استقرار واحدها و ظرفیت سازمان‌های مختلف در هر استان انجام خواهد شد و هم با توجه به تعداد زائرانی که قرار است در قالب کاروان‌ها برای شرکت در مراسم به هر یک از این سه شهر اعزام شوند. بر این اساس، لازم است سهم و ظرفیت هر استان به‌صورت دقیق تعیین و مشخص شود.

وی افزود: موضوع بعدی، تمهیداتی است که در هر یک از این سه استان در نظر گرفته شده است. از رسانه ملی و همچنین سایر رسانه‌های مکتوب، تصویری و مجازی درخواست می‌کنم نکاتی را که به‌صورت جزئی از سوی رؤسای پلیس راهور تهران، قم و خراسان رضوی اعلام می‌شود، به‌طور کامل اطلاع‌رسانی کنند. هرگونه مصاحبه یا اطلاعیه رئیس پلیس راهور قم، دیگر صرفاً جنبه استانی و محلی ندارد، بلکه کاملاً ملی است؛ زیرا زائران از اقصی نقاط کشور به سمت استان و شهر مقدس قم سفر می‌کنند. این موضوع درباره خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد و همچنین تهران نیز صادق است.بنابراین، جزئیات محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی از سوی همکاران بنده، رؤسای محترم پلیس راهور تهران، قم و خراسان رضوی، اعلام خواهد شد.

اطلاع از ممنوعیت های تردد با مسیریاب های ایرانی

سردار حسینی بیان کرد: برای اطلاع‌رسانی بهتر درباره محدودیت‌ها، ممنوعیت‌های تردد و توقف، با اپلیکیشن‌های مسیریاب بومی مانند بلد، نشان، فانوس و سایر سامانه‌های مشابه هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا اطلاعات دقیق و به‌روز ترافیکی در اختیار هموطنان قرار گیرد.

از همه هموطنانی که از شمال، جنوب، شرق و غرب کشور قصد سفر به تهران، قم یا مشهد برای شرکت در مراسم را دارند، درخواست می‌کنیم پیش از آغاز سفر، از طریق منابع رسمی و مسیریاب‌های مذکور، اطلاعات لازم درباره وضعیت راه‌ها، محدودیت‌های ترافیکی و مسیرهای جایگزین را دریافت کنند.»

وی افزود: پلیس راهور علاوه بر تمهیدات جاده‌ای، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را نیز برای مدیریت ترافیک در معابر شهری محل برگزاری مراسم در تهران، قم و مشهد در دستور کار دارد. بخشی از این محدودیت‌ها از پیش اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ برای نمونه، از شب جمعه محدودیت‌های توقف، پاکسازی مسیرها در محدوده برگزاری مراسم و همچنین مسیرهای جایگزین اعلام می‌شود. با این حال، برخی تصمیمات به شرایط لحظه‌ای بستگی دارد و از قبل قابل پیش‌بینی نیست. برای مثال، ممکن است در صورت نیاز و متناسب با وضعیت ترافیکی، برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران، قم یا مشهد به‌صورت تاکتیکی و موقت یک‌طرفه شوند.

برای نمونه، ممکن است در شرایط خاص ناچار شویم آزادراه قم–تهران را در مسیر ورودی به تهران یا پس از پایان مراسم در مسیر بازگشت، به‌طور کامل یک‌طرفه کنیم. چنین تجربه‌ای را در گذشته نیز داشته‌ایم؛ به‌گونه‌ای که در مقطعی برای تسریع در تخلیه بار ترافیکی، آزادراه تهران–پردیس به‌صورت یک‌طرفه مدیریت شد. بر همین اساس، برای مراسم پیشِ‌رو نیز احتمال اجرای چنین تدابیر تاکتیکی، در صورت ضرورت، پیش‌بینی شده است.