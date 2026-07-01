به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد فرزاد جمشیدی امروز چهارشنبه ۱۰ تیر با حضور جمعی از مردم و مجریان تلویزیون در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

در این مراسم سید جواد هاشمی، مجید بهره مند، نیما کرمی، حسین رفیعی، علی درستکار، امیر خرمشاهی، اقبال واحدی، حامد عسگری، حسین مولایی، کاظم احمدزاده و ... حضور داشتند.

حسین مولایی مجری تلویزیون متن پیام تسلیت پیمان جبلی رئیس صداوسیما را قرائت کرد و در ادامه خاطراتی از خود و فرزاد جمشیدی را بر زبان آورد.

امیر جوشقانی دیگر مجری تلویزیون در سخنان کوتاهی اظهار کرد: فقط جامعه هنری و صنف مجریان یک نفر از میان خود را از دست نداد بلکه یک سرزمین او را از دست داد؛ کسی که بداهه گویی اش بی نظیر بود و استانداردهای تلویزیون را در اجرا عوض کرد.

سیدجواد هاشمی نیز با اشاره به ویژگی های شخصیتی جمشیدی از او به عنوان معلم اخلاق یاد کرد و گفت: عده ای از دنیا می روند و جایگزین دارند اما عده ای هیچ جایگزینی ندارد و فرزاد جمشیدی چنین کسی بود که اصلا مثل او وجود ندارد.

امیر خرمشاهی از تهیه کنندگان تلویزیون در سخنانی اظهار کرد: او سال ها اسم خیلی ها از بیمار تا خانواده شهدا و ... را روی آنتن قرائت کرد اما برخی با اسم او بازی کردند.

اقبال واحدی نیز با اشاره به ویژگی های شخصیتی فرزاد جمشیدی بیان کرد: او ترور شد اما نه ترور جسمی بلکه دچار ترور شخصیت شد.

علی درستکار نیز در این مراسم با روایت چند حدیث از ویژگی های اخلاقی فرزاد جمشیدی گفت.

در پایان بعد از مداحی ذاکران اهل بیت پیکر زنده یاد جمشیدی به خاک سپرده شد.