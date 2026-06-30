خاطره فرزاد جمشیدی از حافظه مخاطب زدوده نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، رئیس سازمان صداوسیما درگذشت فرزاد جمشیدی، مجری خوش‌بیان و باسابقه تلویزیون را به خانواده، همکاران و اهالی فرهنگ و هنر تسلیت گفت.

متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

«باسمه تعالی

انا لله وانا الیه راجعون

خبر درگذشت زنده‌نام فرزاد جمشیدی، مجری خوش‌بیان و باسابقه صداوسیما، مایه اندوه جامعه رسانه‌ای و اهالی هنر و فرهنگ شد؛ صاحب صدایی که سالیان طولانی، با طنین گرم و به‌یادماندنی‌اش، لحظات معنوی سحرهای ماه مبارک رمضان را برای میلیون‌ها ایرانی رنگ معنویت و شعر و ادب ‌زد تا بسیاری از خانواده‌ها از گذر واژه‌، احساس و باور او به سرزمین اذان، نیایش و ضیافت نورانی رب‌العالمین قدم بگذارند.

از همین‌ رو است که با خاموشی سیما و صدای مجری آشنای «ماه خدا»، «کوی محبت»، «سحرنشینی»، «صبح روز بعد» و ... بسیاری برنامه‌های فرهنگی و معارفی دیگر، تصویر و خاطره فرزاد جمشیدی از حافظه مخاطبان و همکارانش زدوده نخواهد شد.

اینجانب درگذشت این چهره پرتلاش عرصه رسانه را به خانواده گرامی ایشان، همکاران ارجمندم در رسانه ملی و همه دوستداران فرهنگ و هنر و معارف دینی و دلدادگان اهل‌بیت (ع) تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت بی‌منتها و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

همچنین محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی، در پیامی درگذشت فرزاد جمشیدی مجری توانمند رسانه ملی را تسلیت گفت.

پیام تسلیت محسن برمهانی معاون سیما

متن پیام تسلیت معاون سیما به این شرح است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت زنده‌یاد فرزاد جمشیدی مجری توانمند، متعهد و خوش‌سابقه تلویزیون، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن مرحوم با سال‌ها حضور مؤثر در قاب رسانه ملی، به‌ویژه در اجرای برنامه‌های سحرگاهی و معارفی، با صدایی دلنشین، بیانی فاخر و اجرایی متین، جایگاهی ویژه در میان مخاطبان و همکاران خود یافت.

از ویژگی‌های ممتاز و کمتر دیده‌شده مرحوم جمشیدی، حافظه کم‌نظیر، دقت مثال‌زدنی و اهتمام ویژه وی به مطالعه و آمادگی پیش از اجرا بود.

زنده یاد جمشیدی هیچ‌گاه اجرای برنامه را صرفاً به اتکای تجربه یا توان سخنوری انجام نمی‌داد، بلکه با احساس مسئولیتی حرفه‌ای، ساعت‌های طولانی را به مطالعه، تحقیق، مرور منابع و آماده‌سازی محتوای برنامه اختصاص می‌داد و گاه صدها صفحه مطلب را با دقت بررسی می‌کرد تا با اشراف کامل و تسلطی مثال‌زدنی در برابر مخاطبان حاضر شود.

این روحیه علمی، پشتکار و احترام عمیق به شعور مخاطب، از برجسته‌ترین ویژگی‌های حرفه‌ای و شخصیتی آن مرحوم بود و نام او را به عنوان مجری‌ای دقیق، فرهیخته و مسئولیت‌پذیر در حافظه رسانه ملی ماندگار ساخت.

اینجانب، ضمن ابراز تأسف عمیق از این ضایعه، درگذشت آن مرحوم را به خانواده محترم، دوستان، همکاران، جامعه هنری و رسانه‌ای کشور و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»